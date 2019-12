Schadelijke stoffen in bamboebekers

Else Meijer , Expert Woning & Huishouden Gepubliceerd op:24 september 2019

Nieuws|Koffie of thee mee in de trein of auto? Steeds meer mensen gebruiken een herbruikbare beker. Maar pas op met bekers van bamboe. Want dat materiaal kan gevaarlijke stoffen bevatten.

Je eigen beker meenemen heeft zo zijn voordelen. Bij veel stationswinkels krijg je korting op je koffie of thee. Het drinkt lekkerder dan een wegwerpbeker van karton of plastic en het is duurzamer.

Maar bekers van bamboe kunnen een belangrijk nadeel hebben. Als je er een hete drank uit drinkt kunnen er schadelijke stoffen vrijkomen. De Duitse consumentenbond, Stiftung Warentest, onderzocht 12 bamboebekers. Van die 12 bevatten 7 een te hoge concentratie melaminehars.

Melamine en formaldehyde

Melaminehars is een lijmmiddel dat bestaat uit melamine en formaldehyde. Melamine kan de nieren en de blaas aantasten. Formaldehyde kan de huid, luchtwegen en ogen irriteren en zelfs kanker veroorzaken.

Bij koude dranken is er geen probleem, maar bij warme dranken als koffie en thee kwamen deze schadelijke stoffen vrij. Het gebruik van deze bekers in de magnetron is daarom ook af te raden.

Welke bekers zijn onveilig?

Een aantal gevaarlijke bekers wordt ook in Nederland verkocht, via Nederlandse webwinkels of Amazon.de:

Ecoffee Cup - Stockholm

- Stockholm Grafik Werkstatt Premium Cup Bamboo to go - But First Coffee

Premium Cup Bamboo to go - But First Coffee Rex London Bamboo Travel Mug - Vintage Ivy

Bamboo Travel Mug - Vintage Ivy Zuperzozial Cruising Travel Mug - DNA Blue

De andere gevaarlijke bekers (van Aldi, Ikea en La Vida) zijn niet in Nederland te koop.

Veilige herbruikbare bekers

Van de 12 onderzochte bekers bevatten 5 géén gevaarlijke hoeveelheid melaminehars

Chicmic Bamboo Cup - Field of Love

Bamboo Cup - Field of Love Ebos Bambusbecher Coffee-to-go - Blume des Lebens

Bambusbecher Coffee-to-go - Blume des Lebens Pandoo - Pastellblau

- Pastellblau Morgenheld - Flower

- Flower ppd Travel Mug Bamboo - Coffee Lover

Omdat niet duidelijk is of een specifieke uitvoering (motief of kleur) van deze modellen precies gelijk is aan de geteste en veilig bevonden uitvoering, raden wij aan om het zekere voor het onzekere te nemen en geen bamboebekers voor warme dranken te gebruiken. Zie voor meer informatie de test van Stiftung Warentest.

Gelukkig zijn er voldoende alternatieven voor bamboebekers, zoals bekers van aluminium of glas. Want een herbruikbare beker is een stuk duurzamer dan een wegwerpbeker en levert minder (zwerf)afval op.

