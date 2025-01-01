Hn8 (Lidl) 7-zones Pocketveringmatras Ocean Clean (H2)

Matras van Hn8, verkrijgbaar bij Lidl (artikelnummer 100328520002). Het matras is opgebouwd uit een laag pocketveren van 12,5 cm. Daarboven en daaronder ligt een identieke laag PU schuim van 2 cm. Helemaal bovenop ligt een laag koudschuim van 4 cm. De bovenkant van de hoes is (volgens de fabrikant) gemaakt van 58% gerecycled polyester, waarvan 26% afkomstig is uit de oceaan. Dat betekent dat dus maar een heel klein deel van het totale gewicht van dit matras gemaakt is van gerecycled polyester uit de oceaan.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Pocketvering, koudschuim, PU schuim
Warm of koel matras
Warm noch koel
Maximale wastemperatuur hoes
40 °C
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Je kunt 90 dagen proefslapen. Binnen die 90 dagen kun je het matras gratis laten ophalen als hij niet bevalt. Je krijgt dan je geld terug.