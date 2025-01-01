Hn8 (Lidl) 7-zones Pocketveringmatras Ocean Clean (H2)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Hn8, verkrijgbaar bij Lidl (artikelnummer 100328520002). Het matras is opgebouwd uit een laag pocketveren van 12,5 cm. Daarboven en daaronder ligt een identieke laag PU schuim van 2 cm. Helemaal bovenop ligt een laag koudschuim van 4 cm. De bovenkant van de hoes is (volgens de fabrikant) gemaakt van 58% gerecycled polyester, waarvan 26% afkomstig is uit de oceaan. Dat betekent dat dus maar een heel klein deel van het totale gewicht van dit matras gemaakt is van gerecycled polyester uit de oceaan.