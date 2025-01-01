Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Matras van Pullmann, verkrijgbaar in meerdere beddenwinkels. De kern is een laag pocketveren van 15 cm en onder- en bovenop ligt een laag PU schuim van 3 cm. De hoes is een mengsel van onder andere viscose en polyester. We testten de variant met de standaard hardheid. Er is ook een stevige variant.