Matras van Pullmann, verkrijgbaar in meerdere beddenwinkels. De kern is een laag pocketveren van 15 cm en onder- en bovenop ligt een laag PU schuim van 3 cm. De hoes is een mengsel van onder andere viscose en polyester. We testten de variant met de standaard hardheid. Er is ook een stevige variant.
Samenvatting
Gebruikte materialen
Pocketvering, PU schuim
Warm of koel matras
Koel
Maximale wastemperatuur hoes
-
Omkeerbaar
Proefslapen met ruilen?
Proefslapen met geld terug?
Ruilen en proberen
Proefslapen met geld terug kan niet. Matrassen van Pullman kun je niet direct van de fabrikant kopen. Of je kunt ruilen is afhankelijk van de winkel waar je het matras koopt. Je krijgt waarschijnlijk geen geld terug.