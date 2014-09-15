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Tele2 blijft last houden van mobiele storingen

Nieuws
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Klanten van Tele2 ervaren nog steeds veel mobiele storingen. Dat blijkt uit onze nieuwe meting van de Mobiele ProviderMonitor, gebaseerd op de resultaten van de maand juli 2014. Om precies te zijn, kon 19% van de klanten van Tele2 niet altijd rekenen op een stabiele internetverbinding onderweg.
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert mobiel abonnementenGepubliceerd op:15 september 2014

Logo Mobiele ProviderMonitor Dat is minder dan de maand ervoor, maar nog steeds het meest van alle mobiele providers. In juni had 26% van de Tele2-klanten problemen met mobiel internet. Klanten hadden last van een trage verbinding, konden geen data verzenden of ontvangen, of hadden helemaal geen verbinding.

Tele2 voert ook de lijstjes aan qua storingen in het sms- en mobiele telefoonverkeer. Bij mobiel bellen wordt Tele2 vergezeld door Vodafone die net als Tele2 een storingspercentage heeft van 9%.

Simyo doet het beter met een storingspercentage van 6% bij mobiel internet en 2% bij mobiel bellen. Klanten ervaren daar dus een stuk minder problemen.

Benieuwd hoe de andere providers scoren? Bekijk de resultaten van T-Mobile, KPN, Vodafone, Telfort, Hi, Ben en Hollandsnieuwe in onze nieuwe meting.

Bron: Mobiele ProviderMonitor.

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