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Tele2-klanten hebben last van mobiele internetstoringen

Nieuws
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Tele2 scoort niet goed als mobiele provider. Maar liefst een kwart van de klanten had in de maand juni last van storingen bij het internetten via de mobiel.
Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag   Expert mobiel abonnementenGepubliceerd op:31 juli 2014

Logo Mobiele ProviderMonitor Dat blijkt uit onze nieuwe meting van de Mobiele ProviderMonitor over de maand augustus 2014. Om precies te zijn, kon 26% van de klanten van Tele2 niet altijd rekenen op een stabiele internetverbinding onderweg. Klanten hadden last van een trage verbinding, konden geen data verzenden of ontvangen, of hadden helemaal geen verbinding.

Het hoge percentage storingen gold ook voor mobiel bellen en sms'en. Klanten van Tele2 waren hierbij ook het slechtste af vergeleken met andere providers.

Klanten van KPN troffen het beter. Slechts 6% van de klanten had last van storingen tijdens mobiel internetten.

Benieuwd hoe de andere providers scoren? Bekijk de resultaten van T-Mobile, KPN, Vodafone, Telfort, Hi, Ben en Hollandsnieuwe in onze nieuwe meting

Bron: Mobiele ProviderMonitor.

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