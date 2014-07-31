Tele2-klanten hebben last van mobiele internetstoringen

Dat blijkt uit onze nieuwe meting van de Mobiele ProviderMonitor over de maand augustus 2014. Om precies te zijn, kon 26% van de klanten van Tele2 niet altijd rekenen op een stabiele internetverbinding onderweg. Klanten hadden last van een trage verbinding, konden geen data verzenden of ontvangen, of hadden helemaal geen verbinding.

Het hoge percentage storingen gold ook voor mobiel bellen en sms'en. Klanten van Tele2 waren hierbij ook het slechtste af vergeleken met andere providers.

Klanten van KPN troffen het beter. Slechts 6% van de klanten had last van storingen tijdens mobiel internetten.

Benieuwd hoe de andere providers scoren? Bekijk de resultaten van T-Mobile, KPN, Vodafone, Telfort, Hi, Ben en Hollandsnieuwe in onze nieuwe meting.

Bron: Mobiele ProviderMonitor.