Ongewenste koppelverkoop zorgverzekeringen nog altijd praktijk

Nieuws|Een losse aanvullende zorgverzekering afsluiten (zonder basisverzekering) is bij ruim een-derde van de verzekeraars niet mogelijk. En als het al wel kan, moeten verzekerden in de helft van de gevallen een premieopslag betalen tot wel 50%.

Zorgverzekeraars zijn niet happig op consumenten die de basis- en aanvullende zorgverzekering bij verschillende zorgverzekeraars willen afsluiten. Slechts bij 11 van de 33 onderzochte zorgverzekeraars is het mogelijk om zonder bijbetaling een losse aanvullende verzekering af te sluiten. Maar dan nog wordt dit niet aangemoedigd. Zo vermeldt zorgverzekeraar Univé hierover op hun website: 'Wij raden dit niet aan, omdat u dan uw zorgnota's naar twee zorgverzekeraars moet sturen.'

Deze praktijk beperkt de keuzevrijheid van consumenten en dat vindt de Consumentenbond een slechte zaak. Al jaren roept de Consumentenbond op om deze twijfelachtige koppelverkoop aan banden te leggen. De situatie verandert mondjesmaat, maar er valt nog veel te verbeteren.

Uitgesloten

Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering, maar voor de aanvullende pakketten mogen zij acceptatiecriteria hanteren. Zo kunnen zij consumenten uitsluiten voor een aanvullend pakket wanneer er niet ook een basisverzekering bij dezelfde verzekeraar wordt afgesloten. Dit is onder meer het geval bij Anderzorg, DSW, Stad Holland, Ohra, Salland, en de prijsvechters Bewuzt en Zekur.

Een andere belemmering die verzekeraars opwerpen is het veel duurder maken van de aanvullende pakketten zonder basisverzekering. Bij FBTO is de premieopslag beperkt tot een vast (jaarlijks) bedrag van €25 (per module). Bij ONVZ, PNOzorg, De Friesland en Kiemer krijg je te maken met een premieopslag van 50% voor de aanvullende verzekeringen. CZ rekent een premieopslag van 25%.

Bekijk meer tips bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering