4 op de 5 overstappers kiest voor aanvullende zorgverzekering

Nieuws|80% van de overstappers via de Zorgvergelijker van de Consumentenbond sluit een aanvullende verzekering af. De tandartsverzekering is daarbij de meest gekozen aanvullende dekking. De Consumentenbond raadt consumenten aan om de komende dagen nog goed te kijken naar hun lopende zorgverzekering.

De Consumentenbond zette de belangrijkste zaken over aanvullende verzekeringen op een rij. Wat zijn de opvallendste veranderingen in de aanvullende pakketten van de 10 grootste zorgverzekeringen? Bij welke aanvullende verzekeringen moeten ouders voor een kind premie bijbetalen? Voor welke aanvullende pakketten moeten ouderen meer premie betalen? En bij welke aanvullende verzekeringen geldt een medische acceptatie procedure of een wachttijd?

Wijzigingen contractering

Ook voor mensen die tevreden zijn met hun huidige verzekering, is het belangrijk om te na te gaan of er veranderingen zijn. Er kunnen bijvoorbeeld wijzigingen zijn in de ziekenhuizen en zorgverleners die de zorgverzekeraar voor volgend jaar heeft gecontracteerd. Dat geldt vooral voor verzekerden met een naturapolis. Zij moeten een deel van de rekening zelf betalen als ze gebruik maken van een niet-gecontracteerde zorgverlener.

Deadline 31 december

Vorig jaar sloot een derde van de overstappers pas op 30 of 31 december een nieuwe zorgverzekering af via de Zorgvergelijker van de Consumentenbond. Consumenten die willen overstappen, moeten uiterlijk 31 december hun lopende verzekering opzeggen. Als ze direct een nieuwe verzekering afsluiten, zegt de nieuwe verzekeraar de oude verzekering op. Consumenten die hun verzekering uiterlijk 31 december hebben opgezegd, kunnen tot en met 31 januari een nieuwe verzekering afsluiten.

