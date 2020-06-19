Minder hormoonverstorende stoffen in zonnebrand, wel slecht voor milieu

*Update 19 juni 2020

Lancaster heeft laten weten dat het betreffende product inmiddels is vervangen door een product met een andere samenstelling: Lancaster Sun Beauty Oil Free Milky Spray SPF 30. Het aangepaste product bevat niet langer de ingrediënten ButylphenylMethylproponial en HICC waarvoor Lancaster punten aftrek kreeg. Het nieuwe product is nog niet getest.

Jaarlijkse zonnebrandtest

De Consumentenbond berekende met Europese collega’s de impact van 40 zonnebrandmiddelen op het milieu en inventariseerde of er ingrediënten in zitten die milieuorganisaties als schadelijk beoordelen. 23 producten scoren een onvoldoende. Garnier Ambre Solaire Dry protect, Lancaster Sun beauty sublime tan* en Rituals Sun protection milky spray 30 doen het hierop het slechtst. Slechts 6 zonnebrandmiddelen krijgen een ruim voldoende of hoger voor milieu-impact.

Schadelijk voor leven in de zee

Resten van zonnebrandmiddelen komen in de zee terecht tijdens het zwemmen of via stranddouches. Sommige uv-filters en andere ingrediënten beïnvloeden het leven in de zee. Ze beperken de groei van plankton en kunnen giftig zijn voor kleine zeedieren. Verder kunnen ze koraal beschadigen en zich opstapelen in de voedselketen.

Ruimte voor verbetering

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dit is de eerste keer dat we de milieu-impact mee hebben genomen in onze zonnebrandmiddelentest. De uitkomst laat duidelijk zien dat er nog veel ruimte is voor verbetering. Er zijn al fabrikanten die milieuvriendelijke producten maken, laat de rest dit voorbeeld volgen. Maar gelukkig is er ook goed nieuws. In eerdere tests van de Consumentenbond vonden we hormoonverstorende stoffen en allergenen die allergische reacties kunnen veroorzaken. Dat zien we steeds minder.’

Niet voldoende bescherming

Drie van de dit jaar geteste producten bieden niet de beschermingsfactor die ze beloven. Dat zijn Rituals Sun protection milky spray 30, Hema Kids zonnebrand spray SPF 50 (productnummer 11.61.0161) en Zwitsal Kids zonnespray SPF 50+. Rituals en Hema hebben laten weten dat hun producten inmiddels een andere samenstelling hebben.

De oude producten kunnen nog wel in de schappen staan of bij mensen thuis. De Consumentenbond adviseert consumenten deze producten niet meer te gebruiken. Hema en Zwitsal geven aan zich niet te herkennen in de testresultaten.

Smeren essentieel

Zonnebrand is essentieel in de bescherming van de huid tegen schadelijke gevolgen van de zon. Het is belangrijk om veilig te zonnen en voldoende te smeren.

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