De premies van verzekeringen zijn het afgelopen jaar flink gestegen. De gemiddelde afgesloten autoverzekering kost nu 10 tot 15 procent meer dan in dezelfde periode in 2024. En zelfs bijna 25 procent meer dan in 2023. Woonverzekeringen zijn gemiddeld 15% duurder vergeleken met vorig jaar. En ook de zorgpremie en de prijzen voor tv en internet stijgen elk jaar.

Grootste besparing

Toch kunnen consumenten vaak flink besparen op hun verzekeringen en abonnementen. Zeker als ze nooit of zelden zijn overgestapt naar een andere aanbieder. De grootste besparingen zijn te behalen met overstappen naar een gunstiger energiecontract en door te wisselen van provider. Een alleenstaande bespaart daarmee alleen al zo’n €425 per jaar. Een gezin met 2 kinderen zelfs €700. De autoverzekering aanpassen kan ook een aardig bedrag schelen, zo’n €100 per jaar.

Hoge kortingen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Providers, verzekeraars en energiebedrijven lokken nieuwe klanten met hoge kortingen. Maar die kortingen verdwijnen zodra je langer blijft zitten bij zo’n aanbieder. Veel consumenten hebben dat niet door en betalen dus te veel. Daarnaast betalen consumenten vaak ook voor zaken die ze niet (meer) nodig hebben. Bijvoorbeeld voor een internetabonnement met een onnodig hoge downloadsnelheid. Of ze hebben een allrisk-autoverzekering terwijl een andere, goedkopere dekking veel beter past bij de auto die ze hebben.’

Keuzehulp en vergelijkers

De Consumentenbond helpt consumenten met keuzehulpen en eerlijke vergelijkers om inzicht te krijgen en uiteindelijk uit te komen bij het best passende aanbod. Molenaar: ‘Want dat is soms best lastig. Probeer jij maar uit te vogelen welke energieaanbieder het beste bij je past als je zonnepanelen hebt. Dat is bijna niet te doen. Maar met onze Energievergelijker krijg je snel en eenvoudig overzicht. En overstappen is dan ook zo gepiept. Dat kan je honderden euro’s per jaar schelen.’

Voorbeelden

Op www.consumentenbond.nl/vergelijken zet de Consumentenbond de bespaarmogelijkheden voor verschillende profielen op een rij.