Geef je cadeaubon op tijd uit

In een poll onder het internetpanel van de Consumentenbond vroegen we specifiek naar de VVV-bon. Sinds kort is daarvan alleen nog de plastic variant verkrijgbaar. Helaas daalt vanaf 3 jaar na aankoop het tegoed daarop, langzaam maar zeker naar 0 euro. Uit de bijna 2500 stemmers blijkt dat ruim de helft hun VVV-bon binnen het eerste jaar na ontvangst besteedt. Dat is slim, want een bon die je lang in je la laat liggen, wordt waardeloos zonder dat je daar erg in hebt.

Langer dan 3 jaar laten liggen

Toch geeft 7 procent van de poll-deelnemers aan dat ze de cadeaubon langer dan 3 jaar laten liggen. En dan zijn de meeste cadeaubonnen niet meer geldig. Het advies van de Consumentenbond is dan ook om de bonnen niet op te bergen, maar snel te gebruiken.

Een derde van de poll-respondenten liet weten tussen de 1 en 3 jaar te wachten met het uitgeven van ontvangen VVV-bonnen, nooit cadeaubonnen te krijgen of gaf een ander antwoord.

Controleer de geldigheidsduur

Niet alleen de ontvanger van een cadeaubon, maar ook de gever doet er goed aan om vooraf te letten op de geldigheidsduur van de cadeaukaart. Het is jammer als je cadeau eindigt met een kater.

Onze oproep aan verstrekkers van cadeaukaarten is om helder te zijn over de geldigheidstermijn van de kaart, want dat is helaas niet altijd het geval, blijkt uit een twitter-discussie van 1 van onze medewerkers met Ici-Paris. Op de kaart stond een geldigheidsduur van 1 jaar, terwijl een medewerker van de winkel een geldigheid van 1000 dagen aangaf.

