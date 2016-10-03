Eerste boete voor webwinkels

Kirsten van Loon Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:3 oktober 2016
Consumenten hebben vaak geen idee welke rechten ze hebben bij het terugsturen van online aankopen. Als je iets hebt besteld bij een webwinkel, heb je vanaf de dag van ontvangst 14 dagen bedenktijd. Binnen die tijd kun je, zonder opgaaf van redenen, je aankoop retourneren. De webwinkel is verplicht om het aankoopbedrag en de verzendkosten binnen 14 dagen terug te betalen. De webshop moet terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. Terugbetaling met een tegoedbon is alleen toegestaan als je met een tegoedbon hebt betaald.
ACM heeft meer webwinkels in het vizier in het kader van terugbetaling bij retourneren. De toezichthouder gaat verder met haar optreden tegen webwinkels die consumenten niet, onvolledig of niet op tijd terugbetalen. De Consumentenbond vindt het goed dat de ACM ingrijpt en dat webwinkels die wettelijke regels overtreden daar niet ongestraft mee weg komen.
Bron: ACM/Consumentenbond
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Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.