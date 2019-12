Eerste boete voor webwinkels

14 dagen bedenktijd

Consumenten hebben vaak geen idee welke rechten ze hebben bij het terugsturen van online aankopen. Als je iets hebt besteld bij een webwinkel, heb je vanaf de dag van ontvangst 14 dagen bedenktijd. Binnen die tijd kun je, zonder opgaaf van redenen, je aankoop retourneren. De webwinkel is verplicht om het aankoopbedrag en de verzendkosten binnen 14 dagen terug te betalen. De webshop moet terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. Terugbetaling met een tegoedbon is alleen toegestaan als je met een tegoedbon hebt betaald.

In het vizier

ACM heeft meer webwinkels in het vizier in het kader van terugbetaling bij retourneren. De toezichthouder gaat verder met haar optreden tegen webwinkels die consumenten niet, onvolledig of niet op tijd terugbetalen. De Consumentenbond vindt het goed dat de ACM ingrijpt en dat webwinkels die wettelijke regels overtreden daar niet ongestraft mee weg komen.

Bron: ACM/Consumentenbond

