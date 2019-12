Europees klachtenplatform voor online aankopen

Nieuws|Europese consumenten met klachten over een online aankoop kunnen sinds half februari terecht bij een nieuw digitaal platform: de Online Dispute Resolution (ODR). Via het platform kun je je klacht, in het Nederlands, voorleggen aan Europese geschillencommissies.

Dat klinkt goed, maar helaas kun je alleen met een klacht over een buitenlandse webwinkel terecht wanneer deze bij een geschillencommissie is aangesloten. Helaas zijn veel Europese ondernemers helemaal niet bij een geschillencommissie aangesloten. Kom je er na een klacht niet uit met de leverancier, dan moet je in dat geval alsnog naar de rechter om je gelijk te halen.

Geen verplichting

De Consumentenbond heeft tevergeefs bij de Europese Commissie aangedrongen op een verplichte aansluiting van ondernemers bij geschillencommissies. Op die manier zouden consumenten altijd een geschil voor kunnen leggen aan een bemiddelaar zonder gelijk een rechtszaak te hoeven starten.

Uniforme klachtafhandeling

Via de Online Dispute Resolution kunnen alleen klachten worden ingediend over online aankopen. Zowel de koper als de verkoper moeten in een EU-land wonen en de verkoper moet dus zijn aangesloten bij een geschillencommissie die is aangemeld bij het platform.

De Online Dispute Resolution is een initiatief van de Europese Commissie en is bedoeld om een uniforme klachtenafhandeling binnen Europa te bevorderen en om online aankopen tussen Europese landen te stimuleren.

Bemiddeling

Nederlandse consumenten kunnen ook terecht bij het Europees Consumenten Centrum (ECC) met klachten over Europese bedrijven. In tegenstelling tot het ODR-platform kun je daar ook terecht voor bemiddeling wanneer ze niet aan een Geschillencommissie voorgelegd kunnen worden.

Meer lezen: