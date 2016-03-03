Europees klachtenplatform voor online aankopen

Gepubliceerd op:3 maart 2016
Dat klinkt goed, maar helaas kun je alleen met een klacht over een buitenlandse webwinkel terecht wanneer deze bij een geschillencommissie is aangesloten. Helaas zijn veel Europese ondernemers helemaal niet bij een geschillencommissie aangesloten. Kom je er na een klacht niet uit met de leverancier, dan moet je in dat geval alsnog naar de rechter om je gelijk te halen.
De Consumentenbond heeft tevergeefs bij de Europese Commissie aangedrongen op een verplichte aansluiting van ondernemers bij geschillencommissies. Op die manier zouden consumenten altijd een geschil voor kunnen leggen aan een bemiddelaar zonder gelijk een rechtszaak te hoeven starten.
Via de Online Dispute Resolution kunnen alleen klachten worden ingediend over online aankopen. Zowel de koper als de verkoper moeten in een EU-land wonen en de verkoper moet dus zijn aangesloten bij een geschillencommissie die is aangemeld bij het platform.
De Online Dispute Resolution is een initiatief van de Europese Commissie en is bedoeld om een uniforme klachtenafhandeling binnen Europa te bevorderen en om online aankopen tussen Europese landen te stimuleren.
Nederlandse consumenten kunnen ook terecht bij het Europees Consumenten Centrum (ECC) met klachten over Europese bedrijven. In tegenstelling tot het ODR-platform kun je daar ook terecht voor bemiddeling wanneer ze niet aan een Geschillencommissie voorgelegd kunnen worden.
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Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.