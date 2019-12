Groeiend aantal klachten buitenlandse webwinkels

Online shoppen bij een buitenlandse webwinkel kan voordelig zijn, maar je kunt uiteindelijk alsnog duur uit zijn door bijkomende kosten zoals invoerrechten en inklaringskosten.

Onverwachte douanekosten

Bij Thuiswinkel.org, belangenvereniging voor webwinkels in Nederland, nemen klachten over buitenlandse webwinkels in rap tempo toe. In de meeste gevallen gaat het om onverwachte douanekosten na aankopen bij Chinese webshops. De kosten moeten vooraf vermeld zijn, maar dit gebeurt niet altijd. Het post- of koeriersbedrijf doet doorgaans aangifte bij de douane en kan achteraf nog allerlei kosten doorberekenen aan de koper.

Je rechten binnen en buiten de EU

Waar je met klachten over buitenlandse webshops naartoe kunt, is niet altijd duidelijk. De Consumentenbond raadt aan voor grote aankopen oplettend te zijn en na te gaan of de betreffende webshop onder de EU valt. Bij webwinkels buiten Europa is het namelijk een stuk lastiger om je recht te halen en gelden geen algemene regels. Iedere webwinkel mag zelf beslissen aan welke regels hij zich houdt. Dit kan dus leiden tot nare verrassingen aan de deur.

Voor producten uit een EU-land gelden geen invoerrechten; de omzetbelasting betaal je aan de leverancier. Voor producten uit landen buiten de EU hangen de invoerrechten en belastingen van de waarde en het product af. Check voor een aankoop je rechten en mogelijke kosten bij aankopen via buitenlandse webwinkels.

Bron: Thuiswinkel.org, Consumentenbond