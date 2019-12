Meeste online bestellingen op tijd bezorgd

Kans te laat is klein

De kans dat een online bestelling te laat aankomt is klein. Van de 60 pakketjes die we door mysteryshoppers lieten bestellen – variërend van James Bond 007-parfum, Woezel & Pip-bouwstenen en boeken tot een friteuse en een set titanium boren – arriveerden er maar 4 te laat:

Wehkamp, Wohi en Xenos leverden 1 pakje een dag later dan zij op de website beloven.

Bij Xenos ging het bij 2 van de 3 bestellingen fout.

Last minute

Wie last minute vlak voor Sinterklaas of Kerst nog online gaat winkelen, kan bedrogen uitkomen. De kans op pech wordt groter als de bestelling dichter op de feestdagen plaatsvindt.

Vóór de drukte

Onze steekproef vond plaats vóór de grootste drukte begon: eind oktober en begin november. De webwinkels scoorden dus waarschijnlijk beter dan wanneer de test later zou plaatsvinden. Bovendien is er geen garantie dat de webwinkels die tijdens ons onderzoek op tijd leverden, het altijd goed doen.

Onderzoek

We bestelden bij 20 webwinkels steeds 3 artikelen en lieten die bezorgen in Amsterdam, Zoetermeer en Leiden. Alle bestellingen werden binnen 1 week 2 keer herhaald om te kijken of de webwinkels hun bezorgbeloften nakomen.

We onderzochten de bezorgtijd van deze webwinkels:

baby-dump.nl lobbes.nl bartsmit.com mediamarkt.nl blokker.nl megagadgets.nl bol.com parfumwebshop.nl cadeau.nl praxis.nl coolblue.nl superwinkel.nl degrotespeelgoedwinkel.nl top1toys.nl eci.nl wehkamp.nl fonq.nl wohi.nl intertoys.nl xenos.nl



Moment van bestellen

De bestellingen vonden doordeweeks plaats, behalve bij 2 webwinkels die ook op zondag leveren, Baby-Dump en Coolblue, daar deden onze mysteryshoppers ook inkopen op zaterdag. In alle gevallen rondden zij het aankoopproces 1 uur tot 15 minuten vóór de uiterste besteltijd af. Tot hoe laat je kunt bestellen als je een pakje de volgende dag wilt ontvangen, verschilt per webwinkel.

Dit onderzoek is uitgevoerd voor de Geldgids van december. Alle onderzoeksresultaten vind je in het artikel Vandaag besteld, morgen bezorgd? (pdf)

