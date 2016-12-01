Meeste online bestellingen op tijd bezorgd

Bert Quist Expert Geld & PrivacyGepubliceerd op:1 december 2016
De kans dat een online bestelling te laat aankomt is klein. Van de 60 pakketjes die we door mysteryshoppers lieten bestellen – variërend van James Bond 007-parfum, Woezel & Pip-bouwstenen en boeken tot een friteuse en een set titanium boren – arriveerden er maar 4 te laat:
Wie last minute vlak voor Sinterklaas of Kerst nog online gaat winkelen, kan bedrogen uitkomen. De kans op pech wordt groter als de bestelling dichter op de feestdagen plaatsvindt.
Onze steekproef vond plaats vóór de grootste drukte begon: eind oktober en begin november. De webwinkels scoorden dus waarschijnlijk beter dan wanneer de test later zou plaatsvinden. Bovendien is er geen garantie dat de webwinkels die tijdens ons onderzoek op tijd leverden, het altijd goed doen.
We bestelden bij 20 webwinkels steeds 3 artikelen en lieten die bezorgen in Amsterdam, Zoetermeer en Leiden. Alle bestellingen werden binnen 1 week 2 keer herhaald om te kijken of de webwinkels hun bezorgbeloften nakomen.
|baby-dump.nl
|lobbes.nl
|bartsmit.com
|mediamarkt.nl
|blokker.nl
|megagadgets.nl
|bol.com
|parfumwebshop.nl
|cadeau.nl
|praxis.nl
|coolblue.nl
|superwinkel.nl
|degrotespeelgoedwinkel.nl
|top1toys.nl
|eci.nl
|wehkamp.nl
|fonq.nl
|wohi.nl
|intertoys.nl
|xenos.nl
De bestellingen vonden doordeweeks plaats, behalve bij 2 webwinkels die ook op zondag leveren, Baby-Dump en Coolblue, daar deden onze mysteryshoppers ook inkopen op zaterdag. In alle gevallen rondden zij het aankoopproces 1 uur tot 15 minuten vóór de uiterste besteltijd af. Tot hoe laat je kunt bestellen als je een pakje de volgende dag wilt ontvangen, verschilt per webwinkel.
Dit onderzoek is uitgevoerd voor de Geldgids van december. Alle onderzoeksresultaten vind je in het artikel Vandaag besteld, morgen bezorgd?
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Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.