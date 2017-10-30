VVV-kaart steeds minder waard

De plastic VVV Cadeaukaart vervangt de papieren VVV Cadeaubon en de VVV Giftcard. Wie nog oude bonnen of kaarten heeft, kan die nog gebruiken onder de oude voorwaarden. Voor de papieren VVV Cadeaubon betekent dit dat de bonnen onbeperkt besteedbaar blijven en voor de VVV Giftcard geldt dat de bestaande houdbaarheidstermijn van 5 jaar blijft gelden.

De nieuwe VVV Cadeaukaart heeft in principe een onbeperkte houdbaarheid, maar let op: vanaf het vierde jaar gaat er jaarlijks €6 van je tegoed af. Je kunt ook een verzoek tot terugbetaling van je tegoed indienen. Daarvoor betaal je dan €10 aan administratiekosten.

De VVV Cadeaukaart voldoet overigens wel aan de eisen van het Keurmerk Cadeaukaarten.

Lees meer over de geldigheid van cadeaubonnen