VVV-kaart steeds minder waard

Gepubliceerd op:30 oktober 2017
De plastic VVV Cadeaukaart vervangt de papieren VVV Cadeaubon en de VVV Giftcard. Wie nog oude bonnen of kaarten heeft, kan die nog gebruiken onder de oude voorwaarden. Voor de papieren VVV Cadeaubon betekent dit dat de bonnen onbeperkt besteedbaar blijven en voor de VVV Giftcard geldt dat de bestaande houdbaarheidstermijn van 5 jaar blijft gelden.
De nieuwe VVV Cadeaukaart heeft in principe een onbeperkte houdbaarheid, maar let op: vanaf het vierde jaar gaat er jaarlijks €6 van je tegoed af. Je kunt ook een verzoek tot terugbetaling van je tegoed indienen. Daarvoor betaal je dan €10 aan administratiekosten.
De VVV Cadeaukaart voldoet overigens wel aan de eisen van het Keurmerk Cadeaukaarten.
Nieuws|3 augustus 2026Bestel niet bij Mijnzorgwinkel.nl
Nieuws|22 juli 2026Boete van €550 miljoen voor AliExpress om illegale producten
Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.