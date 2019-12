Eerste indruk|Popcorn Time is een programma waarmee je gratis, maar illegaal streaming-video kunt bekijken. Het is gebruiksvriendelijk, heeft een zeer compleet aanbod en is erg populair. Maar waarom illegaal handelen, als er genoeg goede, legale video-streamingdiensten zijn?

Update 28 oktober 2015

Stichting Brein heeft aangegeven dat het zeer waarschijnlijk is dat individuele gebruikers van Popcorn Time schadeclaims kunnen verwachten. Rechthebbenden van films en series gaan op korte termijn boetes sturen naar Popcorn Time-gebruikers.

Lees ook: 6 vragen over het downloadverbod

Popcorn Time is een gratis programma om streaming-video mee te bekijken. Met Popcorn Time download en upload je de video’s zonder toestemming van de makers, en dat is verboden. We besteden er aandacht aan omdat Popcorn Time en tv-kijken via internet erg populair is. We willen onze lezers zo breed mogelijk informeren. Om erachter te komen waarom Popcorn Time zo populair is, probeerden we het programma op een Mac en een pc met Windows 8. De versie die we gebruikten is die van time4popcorn: de Popcorn Time speler die het meest gebruikt wordt in Nederland.

Gebruiksvriendelijk met kleine minpunten

Popcorn Time is gebruiksvriendelijk en heeft een zeer compleet aanbod. Het programma is gratis bovendien. Te mooi om waar te zijn? Toch wel. Er zijn kleine minpunten: het duurt soms lang voordat een film start en in enkele gevallen kregen we helemaal geen beeld. Ook zijn de ondertitels niet altijd even goed of helemaal niet aanwezig. Daarnaast zijn er natuurlijk morele bezwaren. Met de komst van Netflix en andere legale streaming-videodiensten, is de keuze voor ‘illegaal’ steeds minder goed te rechtvaardigen.



Update 26 februari 2015

Op onze community zijn de meningen over Popcorn Time behoorlijk verdeeld. Veel reageerders gebruiken Popcorn Time omdat legale diensten zoals Netflix niet altijd de nieuwste films en series hebben. Sommigen geven aan dat downloaden en Popcorn Time streamen hoe dan ook diefstal is… Wat vind jij? Geef je mening op onze community.

Op zwart

Direct na het installeren waren er problemen met Popcorn Time. Films wilden niet starten en het scherm ging af en toe op zwart. Ook crashte het programma meerdere keren. De oorzaak hiervan werd na verloop van tijd duidelijk. Het domein waarop Popcorn Time stond, was uit de lucht gehaald door EUrid: een Europese instantie die domeinnamen met .eu controleert. De mogelijke reden: het illegale karakter van de site. Nog dezelfde dag werd de dienst door de makers verplaatst naar een nieuw domein en konden we wel gebruik maken van Popcorn Time.

Netflix look-a-like

Popcorn Time doet erg aan Netflix denken. Dat komt vooral door de mooie filmhoesjes in het overzicht. Net al bij Netflix kun je zo door het aanbod bladeren. Verder is het menu simpel: er is een ingang voor films en een voor series. Naast de 2 ingangen kun je het genre kiezen, en het aanbod sorteren op bijvoorbeeld thrillers, sport, comedy etc. Weet je al wat je wilt zien, dan kun je ook de zoekfunctie gebruiken.

Als je een film vanuit het overzicht opent dan kom je op een pagina met informatie over de film: de lengte van de film, het jaartal, een beschrijving en een waardering in sterren. Ook is er een trailer te zien. Eronder staat een grote button met ‘Watch it now’. In het vakje ernaast staan de populairste internetbronnen voor de film en welke kwaliteit de video heeft: meestal 720p en 1080p (zie de afbeelding hieronder). Het wijst zich allemaal redelijk vanzelf. Al met al is de omgeving van Popcorn Time behoorlijk gebruiksvriendelijk, te vergelijken met Netflix.

Werkt niet altijd

Bij Popcorn Time doen niet alle films en series het onmiddellijk. Heb je een leuke film gevonden, dan kun je meestal binnen een minuut beginnen met kijken. Voordat de video start, maakt Popcorn Time verbinding met andere aanbieders van de download. Pas er als er genoeg aanbieders zijn, start de film. In de meeste gevallen gaat dat vlot. Soms is de downloadsnelheid te laag, dan gaat het programma bufferen totdat de snelheid weer op peil is, en de film vloeiend kan worden afgespeeld. In een paar gevallen blijft de downloadsnelheid te laag of stopt het downloaden. Dat is behoorlijk irritant als je je zinnen hebt gezet op een bepaalde film of serie.

Zeer compleet

Het aanbod van Popcorn Time is zeer compleet. Er zijn films die net uit de bioscoop zijn, iets oudere films en echt oude en klassieke films. Ook de nieuwste afleveringen van populaire series zijn te bekijken. De beeldkwaliteit varieert van acceptabel tot heel goed. Bij populaire films zijn er ook Nederlandse ondertitels. De vertaling is soms behoorlijk amateuristisch, maar meestal volstaan de ondertitels prima.

Illegaal

Popcorn Time is illegaal. Als consument merk je daar in de praktijk niet veel van (op de perikelen met het domein na). In theorie is het mogelijk om te zien dat jij gebruik maakt van Popcorn Time. Popcorn Time heeft - zoals vele andere toepassingen - een VPN-functie waarmee je helemaal anoniem bent. Partijen die willen meekijken zien zo niet wie je bent en waarvandaan je downloadt en uploadt. Je surft met een VPN (Virtual Private Network) als het ware via een beveiligde 'tunnel' over internet. Wel loopt al het internetverkeer dan via een server van de VPN-aanbieder Kebrum. Klikken op een slotje is voldoende om de verbinding te activeren.

Overigens is het in Nederland niet gebruikelijk om individuele gebruikers te vervolgen. Er is weinig kans dat je opgepakt wordt voor het gebruiken van Popcorn Time (sinds 27-10 is de situatie veranderd, zie bovenaan deze pagina). Met de komst van Netflix en andere legale streaming-videodiensten, is de keuze voor ‘illegaal’ echter steeds minder goed te rechtvaardigen.



Wat is Popcorn Time?

Popcorn Time is een programma waarmee je gratis streaming-video kunt bekijken. De software is omstreden omdat het toegang geeft tot illegaal aanbod. In Nederland is het downloaden en uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zonder toestemming van de makers, illegaal. In de praktijk kunnen rechthebbenden (makers en producenten van films) daarom een schadeclaim eisen van iemand die films heeft gedownload.

Het downloaden is overigens niet strafbaar dus politie en justitie komen niet in actie. Van de overheid hoef je dus geen boetes te verwachten. Downloaden en auteursrecht horen bij het civiel recht. In juridische termen is downloaden onrechtmatig ten opzichte van rechthebbenden. De benadeelde civiele partij (een maker of producent van films) kan daarom een schadevergoeding eisen.

Hoe werkt Popcorn Time?

Popcorn Time is een streaming-videodienst. De gebruikte techniek is dezelfde als die bij 'torrents', waarbij verschillende gebruikers op internet tegelijkertijd stukjes van een video downloaden en uploaden. Bij Popcorn Time kun je een film al bekijken als hij nog aan het downloaden is (streamen).

Er zijn verschillende versies van Popcorn Time. Ze zijn te gebruiken op mobiele apparaten: Android, iOS-apparaten die 'gejailbreakt' zijn (waarop je dus software kunt installeren die niet in de app store te krijgen is). Daarnaast op computers met Windows, Linux en Mac OS X.

Waarom besteedt de Consumentenbond aandacht aan Popcorn Time?

Omdat Popcorn Time erg populair is. Eind augustus werd bekend dat het programma op 1,3 miljoen apparaten in Nederland geïnstalleerd staat. Er schijnen dagelijks 100.000 mensen video’s te bekijken met Popcorn Time.

Tv kijken via internet is sowieso in opmars. In een jaar tijd steeg het aantal kijkers van de videodienst Netflix flink: in het vierde kwartaal van 2013 waren er zo’n 250.000 kijkers, in het derde kwartaal van 2014 waren dat er al een miljoen. Naast Netflix zijn er verschillende diensten bijgekomen: MyPrime van UPC, NLZiet van de publieke omroep, RTL en SBS en Videoland Unlimited. Kortom, er gebeurt veel op het gebied van internetvideo. De Consumentenbond wil haar leden zo breed mogelijk informeren over de ontwikkelingen op dit gebied. Een bespreking van Popcorn Time past binnen dit streven.

