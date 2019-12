Ontwikkeling van je kind

Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Hoe verleidelijk allerlei hulpmiddelen zoals een loopstoeltje ook zijn, je kind kan beter uit zichzelf vaardigheden aanleren. Soms kan je wel een beetje hulp bij de opvoeding gebruiken, bijvoorbeeld hoe ga je om met een lastige peuter of een kleuter met een driftbui?

Ontwikkelen in eigen tempo

Het kan verleidelijk zijn om allerlei producten in huis te halen om je baby te helpen met staan, zitten of lopen. Bespaar jezelf de aanschaf, want een kind kan beter zelf leren lopen. Zitstoeltjes voor baby's die nog niet kunnen zitten, badringen en zitjes voor in bad zijn ook niet nodig. Hoewel het lastig kan zijn om er zelf altijd bij te blijven, is het belangrijk dat kinderen in hun eigen tempo leren. Juist de frustratie dat je iets niet kunt, zorgt ervoor dat je je ontwikkelt.

Is je kind een jaar of 4 , dan is peuter- of overlevingszwemmen een goede start. Maar met echte zwemlessen kun je beter wachten tot je kind 5 of 6 is. Op die leeftijd leert hij sneller zwemmen.

Spelen

Ook als ze nog maar een paar weken of maanden oud zijn, kun je al leuke activiteiten met baby's doen. Echt speelgoed hebben ze in het begin niet nodig. Ouders zijn voor baby's immers al leuk vermaak. Is je baby aan speeltjes toe? Let er dan op dat het speelgoed geschikt voor baby's is.

Hulp bij de opvoeding

Een peuter die niet wil eten, een kleuter met een driftbui: iedereen worstelt weleens met de opvoeding van zijn kind. Meestal kom je er zelf wel uit, of weten vrienden en familie raad. Maar als je het even niet meer weet, wil je wellicht professionele hulp bij de opvoeding. We vertellen je waar je terechtkunt met vragen, of voor hulp om ernstiger problemen te voorkomen.