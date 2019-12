Hulp bij kinderen opvoeden

Gemeenten verantwoordelijk

Voor alle soorten jeugdzorg zijn gemeenten verantwoordelijk: van consultatiebureaus tot Bureau Jeugdzorg, dat met zwaardere taken belast is. De aanspreekpunten verschillen per gemeente, wat het er voor de ouders niet overzichtelijker op maakt. We zetten de belangrijkste op een rij.

0-4 jaar: het consultatiebureau

Als het goed is, kent iedere ouder de weg naar het consultatiebureau. Met een baby kom je er vanzelf terecht en tot je kind 4 jaar is zul je er geregeld komen. Je kunt je kind er laten vaccineren en wegen, maar het personeel is ook voldoende onderlegd om antwoord te geven op veel vragen over de opvoeding.

De jeugdarts of verpleegkundige stelt dezelfde vraag bij elk periodiek consult: 'Hoe gaat het met de opvoeding; lopen jullie tegen problemen aan?' Het is een goed moment om prangende vragen te stellen, maar je kunt hiervoor ook tussentijds een afspraak maken. Of je gaat langs tijdens het opvoedspreekuur; een orthopedagoog kan je dan wellicht helpen. Hij of zij kan ook overleggen met een pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal waar je kind naartoe gaat.

De medewerkers van het consultatiebureau zijn geschoold in het pedagogisch programma Positief Opvoeden: Triple P. Zij adviseren hoe je met deze methode kleine problemen oplost. Het is ook mogelijk een cursus over deze methodiek te volgen. Blijf je tegen problemen aanlopen? Dan kan het consultatiebureau je doorverwijzen naar een Positief Opvoeden, Triple P-coach.

Na het consultatiebureau

Na de consultatiebureau-fase is de zorg per gemeente verschillend geregeld. Sinds 2015 zijn gemeenten namelijk verantwoordelijk voor het verstrekken van hulp bij opvoeding. Vaak is dat georganiseerd via het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), waar ook het consultatiebureau bij hoort.

Andere gemeenten hebben sociale (wijk)teams, jeugdteams of websites met complete zorg- en opvoedinformatie. Je kunt op de overkoepelende website opvoeden.nl vinden waar je in jouw gemeente terechtkunt. Op deze overkoepelende website staan ook veel algemene nuttige opvoedtips.

De gemeente of het CJG hebben vaak opvoedspreekuren waarbij een orthopedagoog vragen beantwoordt, maar je kunt er ook terecht voor een reeks langere adviesgesprekken. En net als via het consultatiebureau kun je worden doorverwezen naar een Positief Opvoeden: Triple P-coach, of een cursus volgen die speciaal op jullie situatie van toepassing is.

Hulpververleners kunnen ook thuis langskomen om opvoedtips te geven, en ze geven ondersteuning aan kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Is er veel gebeurd en heb je behoefte aan lotgenotencontact? Ook dat kan geregeld worden.

Vergoeding voor speciale kinderopvang

Als je kind een ernstig ontwikkelingsprobleem heeft, kun je bij een zogenoemd medisch kinderdagverblijf terecht voor dagopvang. De vergoeding voor deze jeugdzorg krijg je via de gemeente.

Voor langdurige, intensieve zorg klop je aan bij een zorgkantoor. Je kunt dan aangeven of je zorg in natura wilt of via een persoonsgebonden budget (pgb)

Home-Start

Via Home-Start, dat deel uitmaakt van de vrijwilligersorganisatie Humanitas, krijg je hulp van ervaren, getrainde vrijwilligers. Zij bieden ouders praktische ondersteuning bij allerdaagse opvoedvragen aan. Je kunt zelf aangeven op welke gebieden je steun wilt. Home-Start wil met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken. Zo willen zij voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige klachten.

Home-start is er voor gezinnen met kinderen tot 7 jaar. Home-start+ is er voor gezinnen met kinderen van 7 t/m 14 jaar.

Mindkorrelatie

Mindkorrelatie is een landelijke organisatie en steunpunt voor maatschappelijke problemen. Ze bieden anonieme professionele hulp bij een heel scala aan psychische zaken: van opvoedproblemen, depressies, gameverslaving tot een combinatie van problemen. Je kunt zowel telefonisch (0900-1450) als online advies krijgen.

Opvoedpoli

Is er sprake van serieuze (opvoed)problemen waarbij je intensievere zorg nodig hebt? Dan kunnen bovenstaande organisaties je verwijzen naar bijvoorbeeld de Opvoedpoli. Deze organisatie biedt een reeks behandelingen aan, variërend van gezinscoaching tot therapieën op het gebied van ADHD, autisme, angst, trauma en depressie.

Vergoeding Opvoedpoli

De kosten van zorg via de opvoedpoli krijg je via de gemeente vergoed voor kinderen onder de 18 jaar. Je hebt wel een verwijsbrief van de huisarts, gemeente, hulpverlener van het lokale team, buurtteam, OKT (Ouder- en Kindteams), CJG of andere gecertificeerde instelling nodig. Jongeren ouder dan 18 jaar krijgen de zorg vaak vergoed via de zorgverzekeraar. Ook zij hebben een verwijsbrief nodig van de huisarts.

Meer weten over hulp bij de opvoeding?

