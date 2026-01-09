Bij de afdeling ‘collectieve belangenbehartiging en claims’ van de Consumentenbond behartigen wij de collectieve belangen van Nederlandse consumenten in uiteenlopende sectoren. Zo proberen we te voorkomen dat die misleid worden. Als consumenten te maken hebben met een misstand, dan zetten wij net zo lang druk op bedrijven totdat die opgelost zijn. Desnoods verhalen wij de geleden schade voor gedupeerden, bijvoorbeeld met een massaclaim.

In dit werk komen wij regelmatig gebreken in wetten en regels tegen die nadelig zijn voor consumenten. We informeren politici hierover, stellen concrete oplossingen voor en lobbyen voor betere consumentenbescherming.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar een stagiair die de public affairs adviseur kan helpen bij zijn (lobby)werkzaamheden. Wil jij ervaring opdoen in een toonaangevende maatschappelijke organisatie waarbij je leert lobbyen in de praktijk, waarbij je ruimte krijgt om volwaardig mee te draaien en impact te maken? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Dit ga je doen bij de Consumentenbond

Als stagiair(e) draai je volledig mee met het werk van de public affairs adviseur/lobbyist. Die heeft als voormalig politicus veel ervaring en een breed netwerk in Den Haag. Je krijgt de kans om praktijkervaring op te doen met uiteenlopende werkzaamheden, zoals:

Monitoren van het parlementaire proces, o.a. relevante debatten, Kamervragen, wetsvoorstellen en stemmingen.

Onderzoek doen, het (politieke) krachtenveld analyseren om kansen en bedreigingen in kaart te brengen.

Collega’s informeren en adviseren over relevante politieke ontwikkelingen.

Meedenken over mogelijke coalities en andere kansrijke lobbystrategieën.

Meeschrijven aan position papers, briefings en andere relevante documenten.

Voorbereiding van contacten met politici en vertegenwoordigers van andere organisaties.

Organisatorische ondersteuning waar en wanneer nodig.

Je krijgt desgewenst ruimte om een deel van de tijd aan een stageopdracht te werken die aansluit bij jouw opleiding en leerdoelen.

Dit ben jij

Je bent een derdejaars bachelor- of masterstudent Bestuurskunde of een vergelijkbare opleiding.

Je bent bij voorkeur per 1 februari 2026 beschikbaar voor een periode van 16 tot 26 weken.

Je hebt affiniteit met politiek en volgt idealiter al politieke ontwikkelingen in Nederland in de media. En je wilt het politieke besluitvormingsproces van dichterbij leren kennen.

Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken en overheidsbeleid.

Je kunt uitstekend mondeling en schriftelijk communiceren in het Nederlands en bij voorkeur ook goed in het Engels.

Je bent eerlijk, zelfstandig en initiatiefrijk.

Dit bieden wij

Een stageplek binnen een van de grootste en bekendste ledenorganisaties van Nederland, die écht impact maakt en de consument altijd op 1 zet.

De kans om te leren van collega’s met veel expertise op tal van terreinen. Waaronder een ervaren Public Affairs-professional met ervaring in de politiek en ministeries.

Een inspirerende werkomgeving met mogelijkheden om je netwerk uit te breiden.

Ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

Een passende stagevergoeding.

Mogelijkheid tot hybride werken.

Dit is de Consumentenbond

Al sinds de oprichting in 1953 zet de Consumentenbond zich als onafhankelijke vereniging in voor consumenten, zodat die goed geïnformeerde keuzes kunnen maken en krijgen waar zij recht op hebben. We testen duizenden producten per jaar op veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Daar kennen de meeste mensen ons van, maar wij doen veel meer. Door klachten te verzamelen, onderzoek te doen en gedupeerden te verenigen brengen wij misstanden aan het licht en spreken we bedrijven daarop aan.

Wij zijn van en voor consumenten. We maken markten eerlijk, veilig en duurzamer. Zonder winstoogmerk. Lees meer over over onze missie en identiteit.

Heb je nog vragen?

Voor aanvullende informatie over deze functie kun je contact opnemen met Mahir Alkaya (malkaya@consumentenbond.nl). Aan hem kun je ook je sollicitatiebrief richten. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij onze collega’s van Mensenwerk, telefoonnummer 088 - 200 821 12.

Sollicitatieprocedure

Zolang de vacature op de website van de Consumentenbond staat, kun je reageren. We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Reageren

Vul dit formulier in en upload je brief en cv.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.