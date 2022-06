Conclusie

De Canon Pixma 705a is niet echt nieuw. De toevoeging 'a' wil zeggen dat de printer de mogelijkheid heeft om recente software en updates te ontvangen. Verder is hij hetzelfde als de Canon Pixma TS705, die we in 2019 al testten. Het registreren van de printer bij Canon om de updates te kunnen ontvangen, gaat lastig en heeft weinig directe meerwaarde voor de gebruiker.

Kopiëren met je smartphone

De Canon Pixma TS705a is een kleurenprinter zonder ingebouwde scanner. Toch kun je vrij makkelijk een kopietje maken met behulp van de Canon PRINT app op je telefoon. Daarmee maak je een foto. Als die scheef is, corrigeert de app dat. En dan stuur je de foto vanuit de app naar de printer.

Automatisch dubbelzijdig

Natuurlijk wil je zo min mogelijk printen om niet te veel papier te verspillen. En als je dan print, doe je dat het liefst dubbelzijdig. Dat kan met de TS705a automatisch, zodat je niet niet zelf de stapel papier hoeft om te draaien als de printopdracht halverwege is.

Grote papiervoorraad

Er kan best veel papier in deze printer. In de lade aan de voorkant past 250 vel en in de rechtopstaande houder achterin kun je maximaal 100 vellen plaatsen. Het kan handig zijn om de lade te gebruiken voor 'gewoon' papier en de houder voor mat of glanzend inkjetpapier, waarop je pas echt goed ziet hoe mooi een printje kan zijn.

Afdrukkwaliteit best okee

De afdrukkwaliteit kun je sowieso pas echt goed beoordelen als je gaat vergelijken. De eerste afdrukken die we gemaakt hebben zien er best goed uit. Hoewel onze tekst wel scherp is, maar niet zo heel erg zwart lijkt. Eigenlijk kun je er wel van uit gaan dat deze printer dezelfde afdrukkwaliteit heeft als de eerder geteste Canon Pixma TS705a.

Niet nieuw

De TS705a is namelijk hetzelfde als die TS705 uit 2019. Canon laat ons weten dat modellen met de letter 'a' aan het einde van de naam slechts op 1 punt verschillen. Ze hebben de mogelijkheid om recente software en updates te ontvangen. Dit geldt ook voor modellen met een "S" aan het einde. In de webshop van Canon zijn vrijwel alle 'nieuwe' modellen dus niet écht nieuw.

Inktkosten

Van deze printer weten we dus eigenlijk ook al hoeveel je aan inkt kwijt bent, doordat we de Canon Pixma TS705 al getest hebben. Om een idee te geven zie je hieronder de prijzen van de 5 bijbehorende originele cartridges, als je ze los koopt.

standaard XL XXL 5,6 ml 8,3 ml 11,7 ml Cyaan CLI-581 C €15 €19 €21 Magenta CLI-581 M €19 €18 €21 Geel CLI-581 G €18 €18 €22 Zwart CLI-581 BK €14 €14 €28 Zwart PGI-580 €20 €19 (18,5ml) €24 (25,7ml)

Updates onbereikbaar

Van de Canon TS705a wilden wij vooral weten hoe het nou zit met updates. Daarvoor moet de printer wel verbonden worden met het internet. Dat bleek minder makkelijk dan gedacht.

Met onze iPhone is het vrij makkelijk om de printer toe te voegen aan je thuisnetwerk en om het benodigde Canon account aan te maken. Maar als je je printer wilt registreren om updates mogelijk te maken, moet je op een pc een bestand downloaden om software te installeren. Dat is niet echt een probleem. Maar als de registratie dan herhaaldelijk om onduidelijke redenen niet lukt, geven ook wij het op.

Registreren heeft weinig meerwaarde

Het registreren van je Canon printer lijkt weinig voordelen te hebben. Op myprinter.canon-europe.com staat dat het alleen gaat om 'Easy Ink Delivery Herinneringen' en 'Print Rewards'.

Wat zijn Easy Ink Delivery Herinneringen?

Je printer waarschuwt je automatisch wanneer de inkt bijna op is

Je ontvangt dan een mail met een link om snel inkt te bestellen bij Canon

Canon heeft geen mogelijkheid voor een inktabonnement, zoals HP Instant Ink en Epson ReadyPrint.

Wat zijn Print Rewards?

Met het gebruik van originele Canon inkt spaar je punten die je in kunt wisselen voor 'geweldige rewards'

Je krijgt 200 punten als welkomstbonus, 1 voor elk vel dat je print, 10 voor elke cartridge die je vervangt.

Een voorbeeld van een 'reward' is het Canon MC-PA001 foto-insteekmapje voor 500 punten. Hier kun je 36 foto's van 10x15 in kwijt. Dit trekt ons niet over de streep.