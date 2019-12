Eerste indruk|Bij Univé rechtshulp on demand krijg je voor een eenmalig vast bedrag hulp van een jurist bij conflicten over werk, inkomen, wonen en aankopen. Je kunt kiezen uit advies en beoordelen van de documentatie (maximaal €265), persoonlijke hulp bij het conflict (maximaal €395) of het volledig uit handen nemen van de zaak (maximaal €795). Handig alternatief voor een advocaat of rechtsbijstandpolis?

Conclusie: goedkoper maar beperkt alternatief

Univé rechtshulp on demand is handig voor wie niet aan een verzekering wil vastzitten of net geen dekking heeft voor zijn geschil. Je kunt terecht voor een beperkt aantal geschillen rondom werk, wonen en aankopen van producten of diensten. De kosten zijn helder en ogen redelijk, maar de hulp reikt wel tot aan de rechtszaal.

Je krijgt hulp via een jurist van Univé, geen (gespecialiseerde) en soms nodige advocaat. Heb je te maken met een complexe zaak of komt het waarschijnlijk tot een rechtszaak, dan is zelf een advocaat inschakelen wellicht een betere optie.

Voor- en nadelen

Voordelen

Gratis (beknopt) intakegesprek en inschatting van de zaak.

Je zit niet vast aan een abonnement of verzekering.

Je hebt niet te maken met een hoog uurtarief van een advocaat.

Hulp tegen een vast bedrag, zonder meerkosten en met duidelijke omschrijving van de werkzaamheden.

Keuze uit 3 rechtshulp-opties. Wil je de hulp later uitbreiden, dan worden daar de eerder voldane kosten vanaf getrokken.

Nadelen

Je kunt maar voor een beperkt aantal geschillen/rechtsgebieden terecht. Ook is de hulp per rechtsgebied en rechtshulpdienst begrensd tot een bepaald aantal brieven en contactmomenten.

Je krijgt geen hulp bij juridische procedures of van een (gespecialiseerde) advocaat, alleen bemiddeling/onderhandeling door een jurist. Bij rechtsbijstandverzekeringen is die hulp wel mogelijk.

Extra kosten, zoals kosten die de tegenpartij bij je claimt of proceskosten, zijn voor eigen rekening.

Ben je het niet eens met de aanpak van de zaak, dan is er geen optie voor een second opinion op kosten van Univé. Bij rechtsbijstandverzekeringen heb je hier wel recht op.

De hulp is niet mogelijk als je een conflict hebt met iemand die ook hulp krijgt via Univé Rechtshulp (via de rechtshulp on demand of rechtsbijstandverzekering).

Wat is het

Univé rechtshulp is bedoeld voor mensen zonder rechtsbijstandverzekering of met een verzekering, maar zonder het dekkingsonderdeel voor zijn of haar conflict. Je betaalt met deze rechtshulp ‘on demand’ (op afroep) een vast bedrag voor hulp naar keuze voor geschillen rondom werk en inkomen, wonen en de aankoop van een product of dienst.

Schakel je de on demand rechtshulp in, dan kun je binnen 14 dagen nog van de overeenkomst afzien. Alleen de kosten die Univé op jouw verzoek al heeft gemaakt moet je alsnog betalen. Mocht je een conflict hebben met een tegenpartij die al hulp krijgt van uitvoerder Univé Rechtshulp, dan kun je Univé on demand rechtshulp niet inschakelen.

Welke hulp

Je hebt de keuze uit 3 hulpopties:

Check: beoordeling van het conflict en advies van een jurist. Eén mail of brief en advies op maat (overleg per e-mail of telefonisch). Standaard: persoonlijke hulp en begeleiding bij het zelf oplossen van het conflict. Brieven om zelf te versturen en overleg met de Univé-jurist. Uitgebreid: de jurist neemt de zaak over en verzorgt alle contacten/onderhandelingen met de tegenpartij.

Kosten

Het intakegesprek van zo’n 10 minuten met een volgens Univé ‘ervaren jurist’ is gratis. Tijdens het gesprek beoordeelt Univé of ze hulp kan bieden en op welke manier, waarna je een mail krijgt met de vervolgopties. De invulling van de hulp verschilt iets per rechtsgebied. De kosten zijn:

Wonen en kopen Werk en inkomen Beoordeling en advies overeenkomst €185

(check koop- of huurovereenkomst of renovatievoorstel) €265

(check vaststellingsovereenkomst) Persoonlijke hulp bij zelf oplossen €295

(2 brieven en 3 overlegmomenten) €395

(1 brief en 1 overlegmoment) Volledige bemiddeling: hulp en alle communicatie jurist met tegenpartij €645

(plan van aanpak, onbeperkt contact met jurist) €795

(plan van aanpak, brief)

Voordeel: als je alleen een check hebt gekozen, maar je wilt toch uitgebreidere hulp dan worden de reeds betaalde kosten hiervan af getrokken.

Geschillen beperkt gedekt

Univé licht toe dat rechtshulp on demand geleidelijk wordt uitgebreid. Zo kun je voor hulp bij 'werk en inkomen' nu alleen nog terecht met werkgerelateerde geschillen, niet met inkomenskwesties zoals geschillen met bijvoorbeeld uitkeringsinstanties en pensioenuitvoerders. Ook kun je in de toekomst mogelijk terecht met relationele geschillen en verkeerszaken.

Geen advocaat

Rechtsbijstandsverlener Univé heeft geen eigen advocaten in dienst. Bij sommige procedures is een advocaat wel verplicht, zoals bij de rechtbank en wanneer je zelf een kort geding start. Zelf een jurist of advocaat inschakelen kan dan soms alsnog nodig zijn. Reken dan op een uurtarief rond de €200 tot €250. Ook andere kosten, zoals voor een expert of proceskosten, zijn voor eigen rekening. Via een rechtsbijstandverzekering mag je bij juridische procedures wel een advocaat kiezen, al wordt dit beperkt vergoed.

Lees ook: