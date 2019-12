Doorlopende reisverzekering ANWB en Unigarant Beste uit de Test

De beste reisverzekering

Met een testoordeel van 7,8 scoren de ANWB Compleet-reisverzekering en Unigarant Uitgebreid-reisverzekering het best. Ze blijven de doorlopende reisverzekeringen van Allianz Global Assistance (testoordeel 7,6 voor de Premium-dekking) en Nationale-Nederlanden (testoordeel 7,5) nipt voor.

Dat ANWB en Unigarant even hoog eindigen is geen toeval. Unigarant is onderdeel van ANWB en beide verzekeringen hebben dezelfde voorwaarden.

ANWB en Unigarant danken de hoge score onder andere aan de goede bagagedekking en - niet verrassend - de voorwaarden voor hulp bij pech onderweg.

In totaal testen we ruim 50 dekkingsaspecten bij meer dan 30 verzekeraars. Route Mobiel is met een 5,9 de hekkesluiter van de test. De basis reisverzekeringen van ANWB (deze heet Compact) en Unigarant (Basis) behalen een magere 6,2.

Smartphone het meest geclaimd

De smartphone staat bovenaan het lijstje van geclaimde zaken. De schadevergoeding hangt af van het merk. Voor een tweeënhalf jaar oud Samsung-toestel van €500 krijg je bijvoorbeeld tussen de €83 en €250. Bij Hema en InShared is de schadevergoeding altijd €0.

Reisverzekeraars constateren steeds vaker dat vooral jongeren via een valse claim iets van de kosten van hun vakantie willen 'terugverdienen' en zijn alert op frauduleuze claims. Het lijkt misschien verleidelijk om bijvoorbeeld een dure smartphone of zonnebril te claimen die je niet kwijt bent, maar dat is het niet. Wie wordt betrapt betaalt een boete van €532. Daarnaast kan de verzekeraar besluiten je polis op te zeggen en je wordt aangemeld in een centrale database. Het wordt dan lastiger en duurder om ergens anders nog een polis af te sluiten.

Reisverzekeringen vergelijken

De premie van een doorlopende reisverzekering hangt af van de door jou gewenste onderdelen en persoonlijke omstandigheden. In onze vergelijker zie je meteen welke doorlopende reisverzekering het beste aansluit bij jouw wensen en budget.

De beste doorlopende reisverzekering voor jou Vergelijk doorlopende reisverzekeringen, premies en voorwaarden in onze vergelijker. Je ziet dan snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je vakantiegedrag passen.

