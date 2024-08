Conclusie: mooi extraatje bij duur betaalpakket

De gratis reisverzekering is interessant als je al het duurste betaalpakket van Bunq hebt. Dan is het een kwestie van de verzekering in de app toevoegen. De reisverzekering is vrij compleet. Wanneer je met de eigen auto reist, is het verstandig na te gaan of je goed verzekerd bent. Automobilistenhulp is niet inbegrepen.

Kosten betaalrekening en reisverzekering

De Easy Bank Pro XL is het duurste pakket van Bunq. De maandelijkse kosten van het betaalpakket inclusief de reisverzekering zijn €18,99. Ter vergelijking: de voordeligste betaalrekening bij een andere bank kost ruim €3 per maand. Een doorlopende reisverzekering is er al vanaf circa €15 per maand.

Pluspunt: gevaarlijke sport verzekerd

Met de reisverzekering zijn Bunq-klanten verzekerd tijdens privé- en zakenreizen. De verzekering heeft wereldwijde dekking. Beoefen je een ‘gevaarlijke’ sport tijdens je reis, dan hoef je je niet extra te verzekeren. Let op: voor enkele sporten gelden aandachtspunten. Die staan overzichtelijk in de polisvoorwaarden.

Schade aan huurauto gedekt

Ander pluspunt is dat het eigen risico voor schade aan huurauto’s standaard onder de dekking valt. Dit is tot een bedrag van €3.000. Dat is niet gebruikelijk bij een reisverzekering. Wanneer je een auto huurt, betaal je meestal een toeslag voor afkoop van het eigen risico. Die kost al gauw €7,00 per dag, vaak meer.

Minpunt: geen automobilistenhulp

Nadeel van de reisverzekering is dat automobilistenhulp niet is inbegrepen. Dat is ook geen optie. Wanneer je met de eigen auto reist, is dit een aandachtspunt. Ga na of je al recht hebt op hulp bij pech onderweg. Of wanneer de bestuurder niet meer kan rijden. Pechhulp is soms onderdeel van je autoverzekering. Ook valt die weleens onder de fabrieksgarantie van je auto.

Bunq discrimineert senioren

Bunq sluit ouderen met het duurste betaalpakket uit van de verzekering. Dat geldt wanneer je op de dag dat je op reis gaat 76 jaar of ouder bent. We vinden dat leeftijdsdiscriminatie. Ander minpunt van de verzekering is dat huisgenoten alleen verzekerd zijn wanneer ze samen met de rekeninghouder reizen.

Check of reisverzekering bij je past

Check de polisvoorwaarden om te weten of die aansluiten bij je wensen als je gebruikmaakt van de reisverzekering. Let er op dat de polisvoorwaarden zijn vertaald vanuit het Engels. De Engelstalige versie geeft de doorslag bij onenigheid. Op ons verzoek is al een aanpassing gedaan in de voorwaarden vanwege een onjuiste vertaling. Wij raden niet aan om van bank te wisselen voor de gratis reisverzekering.