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Op kosten door eigen risico via reisverzekering

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De 'verkeerde' reisverzekering kan je zomaar eens je volledige eigen risico van €385 kosten na een ongelukkige val tijdens de wintersportvakantie. 
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert reisverzekeringenGepubliceerd op:3 oktober 2016

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De meeste doorlopende reisverzekeringen vergoeden het verplichte eigen risico van €385 (in 2016 en 2017) van je zorgverzekering. Allianz Nederland, Avéro Achmea, Centraal Beheer, Hema, Huis in Eén, Interpolis, Route Mobiel, Zelf en Zilveren Kruis vergoeden dit niet. Check dus je dekking voor je straks op (winter)sportvakantie gaat.

Vrijwillig eigen risico 

Andere reisverzekeraars met een dekking voor geneeskundige kosten vergoeden wel het verplicht eigen risico en vaak ook nog het vrijwillig eigen risico. Het eigen risico van de zorgverzekering geldt overigens niet voor vergoedingen via de aanvullende zorgverzekering.

Bron: MoneyView

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