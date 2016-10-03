Op kosten door eigen risico via reisverzekering

De meeste doorlopende reisverzekeringen vergoeden het verplichte eigen risico van €385 (in 2016 en 2017) van je zorgverzekering. Allianz Nederland, Avéro Achmea, Centraal Beheer, Hema, Huis in Eén, Interpolis, Route Mobiel, Zelf en Zilveren Kruis vergoeden dit niet. Check dus je dekking voor je straks op (winter)sportvakantie gaat.

Vrijwillig eigen risico

Andere reisverzekeraars met een dekking voor geneeskundige kosten vergoeden wel het verplicht eigen risico en vaak ook nog het vrijwillig eigen risico. Het eigen risico van de zorgverzekering geldt overigens niet voor vergoedingen via de aanvullende zorgverzekering.

Bron: MoneyView

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