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Vakantieclaims: vooral brillen en elektronica

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Brillen voeren al enige zomers de lijst met bagageclaims aan van grote reisverzekeraars, op de voet gevolgd door elektronica. Het aantal claims op medische kosten neemt sterk toe.
Francien Schelhaas rond 700x700

Francien Schelhaas   Expert reisverzekeringenGepubliceerd op:7 oktober 2014

bril

De Europeesche noemt de mobiele telefoon en de camera als goede tweede en derde dit jaar, na de bril. Daarnaast is er bij deze reis- en recreatieverzekeraar een opvallende piek in claims van fietsen (na een autovakantie) en zoekgeraakte koffers.

Ook bij reisverzekeraar Allianz Global Assistance zijn brillen deze zomer het meest geclaimd, gevolgd door smartphones, iPads, laptops en tenslotte bagage. Bij Unigarant zijn dit brillen én contactlenzen, mobiele telefoons, tablets en laptops.

Medische kosten claimen

Verzekeraar Unigarant ziet een sterke toename van het aantal claims op medische kosten binnen de reisverzekering, waarmee het verplichte én vrijwillige eigen risico van een zorgpolis kan vergoed worden. Er moet dan wel een dekking voor geneeskundige kosten zijn afgesloten. Dit jaar koos 11% van alle zorgverzekerden voor een vrijwillig eigen risico, twee derde hiervan het maximumbedrag van €500 naast het verplichte eigen risico van €360.

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