Goedkopere vervanging accu iPhone in Nederland leidt tot vragen

Apple biedt ook iPhonebezitters in Nederland de optie om tegen gereduceerd tarief de accu van hun telefoon te laten vervangen. De vervanging kost nu nog €29 in plaats van €89. Ook maakt de fabrikant excuses voor zijn handelswijze. Toch zijn er nog onduidelijkheden.

De verlaagde tarieven en de excuses zijn een reactie op de ophef die in november 2017 ontstond nadat bleek dat Apple zonder de gebruikers te informeren een groot aantal modellen door middel van een software-update bewust trager had gemaakt. Naar eigen zeggen had de fabrikant dit gedaan om te voorkomen dat toestellen met een slechter wordende batterij onverwachts uitvallen.

Oplossing van beperkte duur

De Consumentenbond was niet te spreken over de handelswijze van Apple. Dat Apple zijn klanten nu tegemoet komt is een goede eerste stap. Toch roept de actie ook vragen op. Zo heeft Apple in 2016 van een beperkt aantal telefoons kosteloos de accu vervangen. Gezien de overeenkomstige symptomen is niet duidelijk waarom dit niet voor alle toestellen is gebeurd. Daarnaast heeft de iPhone met een nieuwe accu weer de oorspronkelijke snelheid, maar slechts tot de accu opnieuw verslechtert. Apple's lagere tarieven voor accuvervanging strekken niet verder dan één jaar, en Apple houdt een slag om de arm voor hen die een tweede maal om zo'n reparatie vragen.

Tot slot hebben sommige consumenten mogelijk uit eigen beweging al eerder besloten om de accu te laten vervangen. De Consumentenbond vindt dat zij recht hebben op compensatie. De Consumentenbond heeft Apple op deze punten om een reactie gevraagd.

Accuslijtage normaal, lagere snelheid niet

Het afnemen van accuprestaties door de tijd en door gebruik is normaal, en heeft een evenredig kortere gebruiksduur tot gevolg. Het permanent verlagen van de snelheid om vroegtijdig uitvallen te voorkomen wijst op een ontwerpfout in deze iPhones.

