Betaalbare dualcore smartphone bij Aldi

Nieuws|Supermarktketen Aldi legt zaterdag 2 maart voor €119 een nieuwe smartphone in de schappen: de Wolfgang AT-AS40SE. De prijs is opvallend gezien de specificaties.

Het gaat om een Android 4-smartphone met dualcore processor (met twee rekenkernen, dus). De kloksnelheid is 1 GHz. In dit prijssegment is dat relatief veel rekenkracht.

De telefoon wordt simlockvrij (zonder abonnement) verkocht. Bijzonder is dat er twee simkaarten inpassen. Zo kun je bereikbaar zijn op twee verschillende nummers en bellen via de provider of het abonnement naar keuze.

Het touch screen is een 4 inch (10 cm) scherm, zo groot als de iPhone 4 dus. De fotocamera op de rug haalt 5 megapixels, de camera aan de voorzijde 0,3 megapixels.

De accu is 1500 mAh. Via een micro-SD slot kan het opslaggeheugen tot 32 GB worden uitgebreid.