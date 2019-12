EDGE, LTE en mobiel internet

Volgens Vodafone gaat het om een select aantal gebieden in Nederland, maar het is niet duidelijk waar precies. EDGE is een 2G-technologie die in Nederland in door Telfort werd gebruikt. Maar door de overname van KPN is dit niet meer het geval. In België wordt EDGE nog wel gebruikt voor mobiel internet.

De volgende generatie mobiel breedband heet LTE. Met die technologie zouden consumenten kunnen profiteren van theoretisch downloadsnelheden vanaf 100 Mbps. EDGE biedt netwerksnelheden tot 384kbps en daarmee sneller is dan GPRS, 52 Kbps. T-Mobile maakte vorige week bekend HSPA+, met snelheden tot 21 Mbps, uit te gaan rollen om de groeiende vraag naar data te ondervangen. Ook Vodafone biedt HSPA+, maar dan weer met snelheden tot 28,8 Mpbs.

