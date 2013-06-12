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KPN stopt met toestellease

Nieuws
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KPN, Hi en Telfort bieden sinds begin 2012 toestellease: het huren van een mobiele telefoon gedurende je abonnement. De Consumentengids juni 2013 constateerde de nodige nadelen, zoals problemen met reparaties en hoge kosten als de telefoon gestolen wordt. Inmiddels heeft KPN aangegeven weer te stoppen met toestellease.

_Geen auteur   Gepubliceerd op:12 juni 2013

Het bedrijf introduceert namelijk nieuwe abonnementen waarbij de telefoons eigendom worden van de abonnee. Hi en Telfort (KPN-merken) blijven wel toestellease aanbieden en de al afgesloten KPN-leasecontracten blijven gewoon doorlopen.

Mobiel internet centraal

Bij de nieuwe KPN-abonnementen staat snel mobiel internet centraal. Het aantal MB’s voor snel 4G- en 3G-verkeer bepaalt het maandbedrag. Belminuten en sms’jes zijn een soort extraatjes geworden. Bij het overschrijden van de maandbundel voor 4G-verkeer (minimaal 500 MB per maand) kun je zonder extra kosten traag blijven internetten, bijvoorbeeld WhatsApp gebruiken.

De nieuwe abonnementen maken een dure indruk: vanaf €45 per maand inclusief een eenvoudige smartphone. Die telefoon wordt dus wel je eigendom.

Bron: Telecompaper

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