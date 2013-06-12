KPN stopt met toestellease

Het bedrijf introduceert namelijk nieuwe abonnementen waarbij de telefoons eigendom worden van de abonnee. Hi en Telfort (KPN-merken) blijven wel toestellease aanbieden en de al afgesloten KPN-leasecontracten blijven gewoon doorlopen.

Mobiel internet centraal

Bij de nieuwe KPN-abonnementen staat snel mobiel internet centraal. Het aantal MB’s voor snel 4G- en 3G-verkeer bepaalt het maandbedrag. Belminuten en sms’jes zijn een soort extraatjes geworden. Bij het overschrijden van de maandbundel voor 4G-verkeer (minimaal 500 MB per maand) kun je zonder extra kosten traag blijven internetten, bijvoorbeeld WhatsApp gebruiken.

De nieuwe abonnementen maken een dure indruk: vanaf €45 per maand inclusief een eenvoudige smartphone. Die telefoon wordt dus wel je eigendom.

Bron: Telecompaper