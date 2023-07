Nokia G22: eerste indruk repareerbaarheid

Conclusie

De Nokia G22 is makkelijker zelf te repareren dan veel andere toestellen. Dit komt onder andere doordat de achterkant niet is vastgelijmd. Bij modellen die als waterdicht verkocht worden is dit vaak het geval. Bijvoorbeeld bij Samsung Galaxy S22 modellen of Apple Iphone Pro modellen die daardoor moeilijk zelf te repareren zijn. Wel bevat het toestel delen die zijn vastgelijmd en zijn sommige kabeltjes in het toestel van dun materiaal. Wat voorzichtigheid en ervaring met zelfreparaties is volgens ons daarom gewenst.

QuickFix

Nokia werkt samen met iFixit . Je kunt er gereedschap en onderdelen kopen om de Nokia G22 zelf te repareren. iFixit heeft online handleidingen beschikbaar om je hierbij te helpen. Stap voor stap wordt met foto’s uitgelegd hoe je dit precies kunt doen. Om de repareerbaarheid van de Nokia G22 te testen hebben we volgens de handleiding het toestel in en uit elkaar gehaald. We kozen ervoor om de batterij en het scherm te vervangen.

Reparatie

Voor iedere reparatie is het nodig om de achterkant van het toestel los te halen. Deze is bereikbaar na het verwijderen van de simkaarthouder. Een aantal onderdelen zitten vastgeschroefd en een aantal onderdelen zitten vastgelijmd, waaronder de batterij. Doordat er trekstrips aan vastzitten haal je deze makkelijk los. Kleine onderdelen zoals de houder voor de hoofdcamera zijn vastgelijmd, maar zijn niet moeilijk los te halen. Wel is het mogelijk om enkele kabeltjes te beschadigen, zoals een lintkabel waar de zij-knoppen aan vastzitten. Deze is van dun materiaal wat makkelijk zou kunnen scheuren. En dan werken de knoppen niet meer.

Stap voor stap

Het nieuwe scherm bestaat uit een aantal onderdelen waaronder een glazen voorkant, het scherm met touchscreen-onderdeel en een omlijsting. Om het scherm te vervangen moeten alle onderdelen van het oude scherm worden verwijderd. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook de voorcamera en een oor-speaker. De handleiding voor het vervangen van het scherm bestaat in totaal uit 39 stappen. Om het toestel weer in elkaar te zetten moeten de stappen in omgekeerde volgorde worden uitgevoerd. Nokia raadt tijdens deze stap aan om extra koelpasta tussen de omlijsting en de onderdelen die warm worden aan te brengen. Koelpasta zorgt ervoor dat de warmte goed weg kan. Deze wordt helaas niet bij de reparatiekits meegeleverd. Wat een reparatiekit naar onze mening nog meer compleet zou maken. Via iFixit is dit wel los te bestellen.

Voordelen en garantie

Een groot voordeel van Nokia is dat er originele onderdelen verkrijgbaar zijn via iFixit. Zo ontvang je altijd het juiste onderdeel en loop je geen risico met namaakonderdelen. Ook vervalt de fabrieksgarantie op je toestel niet als het toestel repareert met de aanbevolen onderdelen en handleidingen van iFixit. Gebruik je andere onderdelen of gereedschappen dan kan de garantie op het toestel wel vervallen. Dan kan de garantie op het toestel wel vervallen.

Duurzaam

Nokia belooft de onderdelen nog een lange tijd te leveren. Daarnaast beloven zij 2 jaar lang Android OS-upgrades en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates vanaf de lancering. Dit maakt de Nokia G22 samen met de repareerbaarheid een duurzamere keuze.

Getest

Naast de repareerbaarheid hebben we de Nokia G22 ook volledig getest. In onze vergelijkers kun je de resultaten zien.