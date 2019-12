Amac en iCentre melden onterecht vochtschade bij defecte iPhones

Nieuws|Voor Digitaalgids maart/april 2015 onderzocht de Consumentenbond de omgang van elektronicawinkels met de wettelijke garantie op telefoons. We leverden 16 defect gemaakte smartphones in ter reparatie. Bij 2 van de 8 ingeleverde iPhones 4S (1 bij iCentre en 1 bij Amac) gaf de door de winkel ingeschakelde reparateur een verkeerde diagnose: vochtschade. Voor beide iPhones kregen we een reparatieofferte van €250, terwijl een reparatie onder garantie kosteloos moet zijn.

Steekproef

We hadden bij de 16 telefoons in onze steekproef een klein defect aangebracht maar ook even de interne 'vochtindicatoren' aangestipt met een druppeltje water. Die indicatoren zijn papiertjes die verkleuren als ze met vocht in aanraking komen. Ze zijn een aanwijzing dat er even vocht (bijvoorbeeld douchedamp) in de telefoon is gekomen. Maar ze zijn geen bewijs dat vocht de oorzaak is van een gemeld defect.

De smartphones werden anoniem gekocht en enkele maanden later ingeleverd ter reparatie. We maakten ons niet bekend als medewerker van de Consumentenbond.

Alle 8 Samsungs in de steekpoef (model Galaxy S4 mini) werden binnen enkele weken gerepareerd, ondanks de verkleurde indicatoren. Maar bij 2 van de 8 iPhones werd de garantie afgewezen wegens 'vochtschade' wat dus niet juist is want alle iPhones waren niet gebruikt en kurkdroog, op de aangestipte indicator na.

Mailwisseling

Met het reparatiecentrum van Amac hebben we een aantal weken via e-mailverkeer geprobeerd duidelijk te maken dat een gekleurde indicator nog geen 'vochtschade' betekent. Het leek aan dovemansoren gericht. We kregen bijgaande foto opgestuurd van een brandschoon binnenwerk met alleen een rood papiertje. Dat was volgens de Amac-reparateur 'het bewijs'. Overigens wilde ook wilde ook de Amac-directie niet reageren op ons onderzoek toen we ons wel als Consumentenbondmedewerker bekend maakten en om commentaar vroegen.

De BAS Group, eigenaar van iCentre, verontschuldigde zich voor de gang van zaken en de verkeerde vochtschadediagnose.

Onderzoek

Er bleek meer mis, bij ons onderzoek naar garantie-reparaties van smartphones, vooral met de communicatie me de klant in de winkel. Lees het in ons nieuwsbericht en Digitaalgids maart/april ('de Afscheepbalie'). Ook hebben wij een actiepagina ingericht die je helpt je recht te halen bij telefoonreparaties.