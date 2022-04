Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Xiaomi Mi 10T Pro (256 GB) - Kosmisch Zwart is een smartphone met Android. Het scherm heeft een diagonaal van 17 cm (6,7 inch). Deze smartphone is voorzien van stereoluidsprekers. De opslagcapaciteit is 256 GB. Het is mogelijk om verbinding te maken met 5G-netwerken. Je kunt twee simkaarten tegelijk gebruiken. Er is geen 3,5 mm-aansluiting voor oordopjes. Deze smartphone is momenteel niet of nauwelijks verkrijgbaar.