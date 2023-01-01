AppleWatch Series 11 (GPS + Cellular) 46-mm met aluminium kast en sportbandje (M/L) - Zilver / Zwart
In de uitvoering
- Geschikte smartphone: Voor iPhone
- Breedte: 41,2 mm breed
- Kleur: Zwart
Specificaties
Over dit product
De Apple Watch Series 11 (GPS + Cellular) 46-mm met aluminium kast en sportbandje (M/L) - Zilver / Zwart is een smartwatch met OLED scherm. Hij heeft een aanraakscherm. Je kunt met deze smartwatch je slaap bijhouden. Hij heeft ingebouwde GNSS en kan daardoor altijd je locatie bepalen. Je kunt contactloos betalen met dit horloge. Het is mogelijk om een externe harstslagmeter te koppelen. Hij kan voor sommige sporten herkennen dat je een work-out doet, maar bent vergeten om de work-out-app te starten.
- Geschikte smartphone
- Voor iPhone
- Breedte
- 41,2 mm breed
- Kleur
- Zwart