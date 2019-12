Buitenlandse banken bieden beste depositorentes

1 jaar

Op een deposito voor 1 jaar biedt de Chinese ICBC Bank nu de hoogste rente (effectief 1,83%), gevolgd door de LeasePlan Bank, NIBC Direct en de Amsterdam Trade Bank (ATB), een volle dochter van de Russische Alfa-Bank.

2 en 3 jaar

Op een 2-jaarsdeposito wordt koploper LeasePlan Bank (2%) op de voet gevolgd door ICBC, het Belgische Argenta en de van oorsprong Turkse Anadolubank. Argenta biedt met 2,14% de hoogste rente op een 3-jaarsdeposito. De voornaamste achtervolgers zijn ICBC, Anadolubank en de LeasePlan Bank.

5 jaar

De beste rente op een 5-jaarsdeposito krijg je momenteel bij de eveneens uit Turkije afkomstige Yapi Kredi Bank (2,34%). De top-4 wordt hier

gecompleteerd door de Anadolubank, ICBC en Argenta.

Oer-Hollandse namen

Alleen bij de deposito’s voor 10 jaar zien we oer-Hollandse namen aan kop: ASR en Centraal Beheer Achmea (beide 2,6%), NIBC Direct (2,49%) en Nationale-Nederlanden Bank (2,41%). De meeste exotische banken bieden deze lange periode simpelweg niet aan. Opvallend is verder nog dat de Estse BigBank na een fikse renteverlaging vorige week helemaal is weggevallen uit de top van de renteranglijstjes.

Garantiestelsels

Argenta Spaarbank valt onder het Belgische depositogarantiestelsel, de Chinese ICBC Bank onder dat van Luxemburg. De Turkse en Russische banken vallen gewoon onder het Néderlandse depositogarantiestelsel. Alle stelsels garanderen overigens spaartegoeden tot €100.000.