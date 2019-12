Deposito’s Bigbank heroveren koppositie

Nieuws|Bigbank heeft de koppositie in de depositomarkt heroverd, dan wel verstevigd. De uit Estland afkomstige bank heeft de rentetarieven voor spaardeposito’s met looptijden van 1 tot en met 5 jaar verhoogd met 0,1% (officieel: met 10 basispunten).

1 en 2 jaar

Voor een spaardeposito voor 1 jaar vergoedt Bigbank vanaf 25 april 0,9% rente. Dat is 0,1% meer dan de Amsterdam Trade Bank (ATB). Voor ‘2 jaar vast’ gaat Bigbank naar 1,1% en klimt daarmee over de Oostenrijkse Euram Bank (1,05%, aangeboden via Binck Sparen) en de ATB (1%) heen.

3 jaar en langer

Bij de looptijden van 3 jaar en langer bood de bank uit Estland, die ook onder het depositogarantiestelsel van dat Baltische land valt, al de hoogste rente. Voor de deposito’s van 6, 7 en 10 jaar blijven de rentetarieven van Bigbank overigens ongewijzigd.

