Rabo-spaarders: nog maar één ton gegarandeerd

Depositiogarantiestelstel

Wie meer dan een ton spaargeld heeft, kan dit nu nog spreiden over meerdere lokale Rabobanken. Die hebben allemaal dekking tot €100.000. Vanaf volgend jaar is er één depositogarantiedekking voor alle Rabobanken in Nederland. Dus als je bij twee lokale Rabo’s een ton hebt gestald, ben je in de huidige situatie volledig gedekt, maar in de nieuwe situatie valt nog maar één ton onder het depositogarantiestelsel (DGS).

Tijdelijke regeling

Klanten worden hierover geïnformeerd door de Rabobank, met de uitnodiging 'om over hun vermogen in gesprek te gaan'. Mocht dit leiden tot opnamekosten omdat een spaarder (een deel van) zijn tegoed wil opnemen, dan kan hij tot 5 maart 2016 gebruikmaken van een tijdelijke regeling.

Vermogende Rabo-klanten kunnen het deel van hun tegoed dat niet meer onder de DGS-dekking valt direct kosteloos opnemen. De bank gaat er daarbij wel van uit dat eerst direct opvraagbare tegoeden worden opgenomen. Is er dan nog steeds spaargeld dat niet is gedekt, bijvoorbeeld op een deposito, dan kan ook dit zonder kosten worden opgenomen.

Krediet verhuist mee

Ook in de kredietverlening verandert er het een en ander. Een ondernemer die bijvoorbeeld een lopend krediet heeft bij de ene lokale Rabobank en overstapt naar een andere, moet in de huidige situatie het krediet opzeggen en bij zijn ‘nieuwe’ lokale Rabo opnieuw aanvragen. Straks kan zo’n krediet gewoon meeverhuizen.

Rabo-certificaten

Beleggers in Rabo-certificaten gaan er eveneens op vooruit. Zij krijgen straks een directe vordering op het eigen vermogen van de hele Rabobank Groep en dat geeft hen meer zekerheid dan in de huidige situatie. Nu is het eigen vermogen juridisch gezien namelijk verdeeld over de meer dan 100 lokale Rabobanken.

Bronnen: Rabobank, Z24, Consumentenbond