Turkse banken onder Nederlands garantiestelsel

Nieuws|Met alle politieke onrust in Turkije krijgen wij vragen over hoe veilig Turkse banken zijn. Als deze banken een hoofdkantoor hebben in Nederland – en de daarvoor benodigde bankvergunning – vallen zij onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit vergoedt tot €100.000 per rekeninghouder als een bank failliet gaat.

Van oorsprong Turkse banken die onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen:

Anadolubank

Credit Europe Bank

Demir-Halk Bank (DHB)

Garantibank

Yapi Kredi Bank

Relatief hoge spaarrentes

Met name Anadolubank, DHB en Yapi Kredi bieden relatief hoge spaarrentes. Als het gaat om deposito’s met een looptijd van 1 tot en met 5 jaar horen DHB en Yapi Kredi momenteel zelfs tot de top. Ook voor tegoeden op deze deposito’s geldt: tot €100.000 per rekeninghouder is dat geld gegarandeerd in geval van een faillissement of een eventuele ‘zuivering’ van banken door de Turkse president Erdogan.

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) geeft desgevraagd aan momenteel ook wat meer vragen te krijgen over Turkse banken. 'Normaal zijn dat er gemiddeld 2 à 3 per week, nu misschien het dubbele', aldus een woordvoerder van DNB.

Land van herkomst

Ook de van oorsprong Russische Amsterdam Trade Bank valt overigens onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Anders ligt dat bij buitenlandse banken zónder hoofdkantoor in ons land. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van het land van herkomst. Gaat zo’n bank failliet, dan moet je dáár aankloppen voor je geld.



Dit geldt voor de volgende banken:

Advanzia (Luxemburg)

Argenta (België)

BigBank (Estland)

ICBC (Luxemburg)

Lloyds Bank (Engeland)



Bron: Consumentenbond/DNB