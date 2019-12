Weinig animo voor sparen over de grens

Nieuws|Ruim 4 op de 5 Nederlanders (83%) zou nooit spaargeld bij een bank in pakweg Polen of Tsjechië zetten. Nog eens 15% alleen bij een renteverschil van meer dan 1% ten opzichte van Nederlandse banken. Dat blijkt uit een online poll van de Consumentenbond met ruim 500 respondenten.

Sparen in het buitenland kan sinds kort onder meer via Raisin en Savedo, twee Duitse bemiddelaars die zakendoen met de Tsjechische J&T Banka en (in het geval van Raisin) de Poolse Alior Bank. Beide bieden tot enkele tienden van procenten meer dan de beste deposito’s van Nederlandse banken.

Haken en ogen

Er zijn wel haken en ogen. Zo wordt de rente pas aan het einde van de looptijd uitgekeerd en is er sprake van bronbelasting over het behaalde rendement.

