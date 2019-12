Beleggen, wat kost dat?

Nieuws|Sparen levert vrijwel niets op. Wie meer rendement wil en bereid is om risico te lopen, kan beter gaan beleggen. Maar bij welke aanbieders kun je dat voordelig doen? Want: hoe lager de kosten, hoe hoger de kans op een goed rendement.

De kosten van beleggen zijn niet voor iedereen gelijk: het hangt ervan af hoeveel je belegt, in welk fonds (voorzichtig, neutraal of offensief), hoe vaak je transacties doet en of je die zelf uitvoert of uitbesteedt aan een vermogensbeheerder.

Beleggingsmatch, een online vergelijker van beleggersaanbieders, onderzocht voor de Geldgids juli/augustus 2016 van de Consumentenbond de kosten voor 3 soorten beleggers per 1 mei 2016. De eerste 2 voorbeeldbeleggers doen zelf transacties, de derde besteedt het uit aan een vermogensbeheerder.

De periodieke belegger

Wie iedere maand €100 belegt in een mixfonds met een neutraal risico (50% aandelen, 50% obligaties) is voordelig uit bij:

Binck: Alles-in-1-portefeuille, met een belegging in een tracker van Think

Fitvermogen van NN Investment Partners , gemaksfondsen

, gemaksfondsen Pritle vermogensbeheer

De passieve belegger

Stap je eenmalig met €25.000 in een beleggingsfonds en doe je jarenlang geen transacties, dan ben je voordelig uit bij aanbieders die niets rekenen voor het aanhouden van een beleggersrekening. Dit zijn:

Brand New Day

Degiro

Fitvermogen

Meesman

Robein

Today’s Fortomorrow

Brand New Day en Today’s rekenen 0,5% aankoopkosten maar die wegen niet zwaar als je je belegging lang aanhoudt. Let op de kosten die het fonds zelf rekent. Deze kosten vind je op Morningstar.De kosten zijn al verwerkt in de koers van het fonds.

De ik-besteed-het-uit-belegger

Vind je het lastig om zelf te beleggen, kies dan voor vermogensbeheer. Je tekent dan een contract met een vermogensbeheerder die jouw beleggingen in de gaten houdt.

Wie eenmalig €25.000 belegt via vermogensbeheer in een neutrale portefeuille is voordelig uit bij

Pritle vermogensbeheer

Rabobank Beheerd beleggen basis

ING Geld voor later

Wil je precies weten waar jij voordelig kunt beleggen? Vergelijk dan banken en vermogensbeheerders op de website van Beleggingsmatch.

Benieuwd naar de kosten van alle aanbieders van onze voorbeeldbeleggers? Lees alle resultaten in de Geldgids van juli/augustus 2016.