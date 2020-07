Depositorentes beginnen te stijgen

Bigbank: derde keer omhoog

De Bigbank uit Estland kwam op donderdag 9 april al voor de derde keer dit jaar met een renteverhoging. De rente voor een spaardeposito met een looptijd van 1 jaar ging van 0,85% naar 1%. Voor een deposito met een looptijd van 2 jaar ging het van 1,05% naar 1,10% en voor een deposito van 3 jaar van 1,15% naar 1,20%.

Meer verhogingen

De Inbank (ook uit Estland) - in ons land actief via bemiddelaar Raisin - verhoogde ook dit jaar al tot 3 keer toe de rente op 1 of meer deposito’s. De duurzame Triodos Bank deed dat 2 keer, net als Imprebanca uit Italië (in ons land aangeboden door Savedo). De overige verhogingen dit jaar waren van Garantibank en de Letse BlueOrange Bank (Raisin).

Corona van invloed

‘Of dit een direct gevolg is van de coronaperikelen is lastig te zeggen, maar ik vermoed dat dit wel van invloed is’, stelt Matthijs van Herten van de financiële dataleverancier Moneyview.

Ook nog steeds verlagingen

Tegenover al deze – vaak voorzichtige – stijgingen staan ook nog steeds dalingen. Vooral bij de langere looptijden. Zo ging de rente op een 10-jaarsdeposito bij SNS en RegioBank op 19 februari in één klap van 0,8% naar 0,35%.

