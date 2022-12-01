Geen geld meer naar ontbossing

Financiële instellingen op de korrel

Een wetsvoorstel van het Europees Parlement moet een einde maken aan de vernietiging en afbraak van bossen wereldwijd. In dit wetsvoorstel zijn ook financiële instellingen opgenomen. Dit betekent dat banken en verzekeraars straks geen leningen of andere financiële diensten meer mogen verlenen die – direct of indirect – bijdragen aan ontbossing. En dus dat het geld van consumenten hier niet meer voor zal worden ingezet.

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Stop ontbossing in 2030

Nederland wil dat er een einde komt aan wereldwijde ontbossing tegen 2030. Dat lukt alleen als ook de geldstromen naar bedrijven die bossen vernietigen aan banden worden gelegd. Onder meer ASN Bank, Triodos en de Consumentenbond hebben minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) daarom al opgeroepen zich volledig achter het voorstel van het Europees Parlement te scharen.

Check de Eerlijke Geldwijzer

Als bezorgde consument hoef je niet op het besluit van de minister te wachten. Op de website van de Eerlijke Geldwijzer kun je nu al zien welke banken, verzekeraars en pensioenfondsen in hun beleggingsbeleid rekening houden met de toekomst van de bossen in de wereld.

Bij de banken scoren de Volksbank, Triodos en NIBC het best op de thema’s die met ontbossing te maken hebben (natuur, klimaatsverandering en mensenrechten). ING en Van Lanschot houden hier in hun beleggingsbeleid het minste rekening mee.

In de Eerlijke Verzekeringswijzer, waarbij de Consumentenbond sinds 2021 betrokken is, scoren ASR, VGZ en Achmea het hoogst op de thema’s natuur, klimaatsverandering en mensenrechten. ZLM, Unigarant, DSW en ONVZ bungelen onderaan.

Steun van de consument

Net als de mensen in de ons omringende landen zien Nederlanders ontbossing als het grootste milieuprobleem. Meer dan 80% van de ondervraagde Europeanen ondersteun het Europese wetsvoorstel dat een einde moet maken aan de vernietiging en afbraak van bossen wereldwijd. Dat blijkt uit een steekproef van afgelopen zomer, onder 9000 Europeanen (waaronder 1000 Nederlanders).

Bijna driekwart van de ondervraagde Europeanen geeft aan minder te willen afnemen van bedrijven waarvan zij denken dat ze bijdragen aan ontbossing. Of geeft aan deze bedrijven zelfs te willen boycotten.