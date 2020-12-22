Groen sparen in 2021 tot €60.429 belastingvrij

Geen vermogensrendementsheffing

Dat blijkt uit het overzicht 'Belangrijkste wijzigingen belastingen 2021' van het Ministerie van Financiën. Voor stellen geldt het dubbele; zij betalen over €120.858 aan 'groen' vermogen geen vermogensrendementsheffing.

Bovenop heffingsvrije vermogen

De vrijstelling voor groene spaartegoeden of beleggingen komt bovenop het 'normale' heffingsvrije vermogen. Dat gaat in 2021 in één klap omhoog van €30.846 naar €50.000 (€100.000 voor fiscaal partners).

Groen sparen

Fiscaal ondersteund groen sparen kan nu alleen op een GroenDeposito van Rabobank. Het Groen Spaardeposito van ING is al geruime tijd gesloten. ABN Amro heeft als derde bank de benodigde vergunning. Zij bieden in de loop van 2021 een nieuw groendeposito aan.

Groen beleggen

Beleggers in groene producten kunnen momenteel terecht bij het Triodos Groenfonds en Regionaal Duurzaam.

Bron: Ministerie van Financiën/Consumentenbond