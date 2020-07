Knab vervelend voor miljonairs

Nieuws|Multimiljonairs kunnen Knab vergoedt vanaf 1 mei geen rente meer over spaartegoeden boven de €2 miljoen. Per product (Flexibel Sparen en Kwartaal Sparen) ligt het plafond op €1 miljoen. Ook voor (nieuwe) spaardeposito’s geldt per 1 mei een limiet van €1 miljoen.

Tot dusver hanteerde Knab op zowel spaar- als betaalrekeningen geen limiet. Nu ontvang je op een betaalrekening van Knab boven de €250.000 geen rente meer. Daaronder biedt Knab overigens met 0,5% hetzelfde rendement als een spaarrekening bij bijvoorbeeld ABN Amro of de Rabobank.

Lagere limiet

Met de grens van €1 miljoen op een spaarrekening schaart de online-dochter van Aegon zich in hetzelfde rijtje als onder meer ABN Amro, ING, MoneYou en Nationale-Nederlanden. Alleen de Anadolubank, ASR Bank, DHB Bank en de LeasePlan Bank hanteren een lagere limiet: €500.000.

Roodstand

De wijziging is onderdeel van een breder pakket veranderingen bij de bank. Zo gaat – volgens Knab op verzoek van klanten – het maximale bedrag dat je rood kunt staan omlaag van €1000 naar €250. Daarnaast is, in lijn met de voorschriften, de informatie over het depositogarantiestelsel uitgebreid.

Via een omweg

Begin vorig jaar stopte Knab al met het actief aanbieden van het gratis Knab Basis pakket. Nieuwe klanten komen sindsdien alleen nog via een omweg in aanmerking voor dit pakket, waarmee je tot €50.000 kunt sparen tegen een relatief hoge rente. Als ze na drie maanden proberen niet tevreden zijn over een (betaald) Knab Plus of Knab Premium pakket, kunnen ze switchen naar Knab Basis.

