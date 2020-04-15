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Nu ook ‘gewone’ spaarrekening bij Bigbank

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Met een spaarrente van 0,3% mengt Bigbank zich nu ook in de strijd om vrij opneembaar spaargeld in ons land. De bank uit Estland biedt hier sinds begin 2012 al spaardeposito’s aan, maar voegt daar nu een ‘gewone’ spaarrekening aan toe.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:15 april 2020

bigbank spaarrekening

Update 20 oktober 2020: rente Flexibel Sparen gaat naar 0,2%

Bigbank verlaagt per 26 oktober 2020 de spaarrente op de 'Flexibel Sparen-rekening' naar 0,2%. De bank verhoogde half september de spaarrente nog tot 0,5% en stelt de rente nu weer naar beneden weer bij. 

De rente is ook na de aanpassing een van de hoogste spaartarieven op de Nederlandse markt.  

Hoogste rente op dit moment

Nederlandse spaarders kunnen tot een bedrag van €100.000 vrij opnemen en storten op de (gratis) spaarrekening. Het rentepercentage is flexibel. Een spaarrente van 0,3% is op dit moment (tarief per 15 april 2020) de hoogste rente die je in ons land kunt krijgen. Advanzia uit Luxemburg biedt ook 0,3%, maar kent een minimuminleg van €5000. Bij Bigbank geldt geen minimuminleg. De rente wordt jaarlijks op 31 december uitbetaald.

Garantiestelsel van Estland

Bigbank is gevestigd in Estland, dat sinds 2011 onderdeel is van de eurozone. Spaartegoeden bij de bank vallen dan ook onder het Estse depositogarantiestelsel. Dat garandeert, net als het Nederlandse, bedragen op spaarrekeningen en -deposito’s (inclusief de rente) tot €100.000 per klant.

Bron: Consumentenbond/Bigbank

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