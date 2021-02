Rabo GroenSparen terug met negatieve rente

Voor het eerst gaat een Nederlandse bank negatieve spaarrente rekenen voor alle tegoeden. Niet alleen boven een bepaald bedrag.

Fiscale voordelen

Rabo GroenSparen is een van de (schaarse) spaarproducten die fiscaal voordeel kunnen opleveren. Om te beginnen komen zij in aanmerking voor een heffingskorting van 0,7% over het vrijgestelde tegoed. Dit is aftrekbaar van de te betalen inkomstenbelasting.

Vrijstelling vermogenstaks

Daarnaast zijn 'groene' tegoeden tot €60.429 per persoon (2021) vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing. Om van dit laatste voordeel te profiteren, moet je dus wel meer (spaar)geld hebben dan het heffingsvrije vermogen. In 2021 is dat €50.000 per persoon. Hierover betaal je sowieso geen vermogensrendemensheffing.

Aantrekkelijke combinatie

Tot dusver ontvingen spaarders met een rekening voor Rabo GroenSparen daarbovenop een rente van 0,01%. Minimaal, maar in combinatie met de fiscale voordelen toch erg aantrekkelijk.

‘Voor de mensen die al zo’n rekening hebben, is er weinig reden ’m op te zeggen’, stelde directeur René Steenhart van de Rabo Groenbank in de zomer van 2018 niet voor niets in de Geldgids.

Bittere pil

Voor deze groep is de aankondiging van de Rabobank dus ook een bitter pil. 'Vandaag ontvingen wij van de Rabobank een brief met daarin de mededeling dat per 1 april 2021 op onze Rabo Groensparen rekening een negatieve rente van -0,5% wordt ingevoerd', mailde een van hen naar de Consumentenbond. 'Deze rente wordt voor de eerste keer in januari 2022 afgerekend.'

Positief netto rendement

De Rabobank zegt juist met dit aangepaste rentetarief Rabo GroenSparen weer beschikbaar te kunnen stellen. En: 'Bij de huidige fiscale regeling van de overheid zullen de fiscale voordelen voor bijna iedereen groter zijn dan het bedrag dat klanten aan rente betalen, waardoor een positief netto rendement ontstaat.'

Weinig alternatieven

'Het voordeel bestaat dus uit een vergoeding voor groensparen door de Belastingdienst, die er dus al was, en niet van de Rabobank', aldus de teleurgestelde Rabo-klant. 'De animo om deel te nemen in een groenspaarrekening neemt hierdoor wel af. Zoveel alternatieven zijn er echter niet.'

Groene deposito's zitten dicht

Dat laatste klopt sowieso. Op dit moment is zowel het Rabo GroenDeposito als het Groen Spaardeposito van concurrent ING gesloten voor nieuw spaargeld. ABN Amro, de derde bank met de benodigde groenvergunning, ontwikkelt momenteel een nieuw groendeposito dat in de loop van 2021 gereed moet zijn.