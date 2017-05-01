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SNS schrapt boete bij verduurzamen huis

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Bij ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS kun je nu ook boetevrij opnemen van een termijndeposito als je het geld gebruikt om je woning te verduurzamen. De 4 labels van de Volksbank zijn hiermee de eerste.
 
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:1 mei 2017

de volksbank

Wie vóór de einddatum van het deposito geld opneemt of opzegt, betaalt geen boete meer als dit geld bestemd is voor:

● isolatie van dak, gevel, vloer of leidingen
● energiezuinige kozijnen, deuren en ventilatie (inclusief HR-ventilatoren)
● hoog rendement beglazing (HR++)
● installatie voor warmteterugwinning
● hoogrendementsketels, (micro-)WKK-systemen (warmtekrachtkoppeling)
● warmtepompen
● zonneboilers, zonnecellen

of een combinatie van bovenstaande maatregelen.

Binnen 12 maanden

Als je (een deel van) het saldo wilt opnemen, moet je dat doen binnen 12 maanden na de datum van de geaccepteerde offerte of factuur van een gespecialiseerd bedrijf. De betreffende bank beoordeelt of de opname aan de gestelde eisen voldoet.

Hoger Testoordeel

Mede door de toevoeging van het verduurzamen van de woning krijgen de deposito’s van ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS in de Geldgids nu een 7,7 als Testoordeel voor vervroegde opname. Alleen ING scoort met een 8,0 nog net wat beter op dat onderdeel.

Zonder boete vervroegd opnemen kan bij de 4 Volksbank-labels ook als je:

● (grond voor de bouw van) een eigen huis koopt in Nederland, waar je zelf gaat wonen
● werkloos wordt volgens de Werkloosheidswet (WW)
● arbeidsongeschikt wordt volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
● gebruikmaakt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

In geval van overlijden kan het deposito boetevrij worden beëindigd door een nabestaande. 

Géén reden

Samenwonen, trouwen of scheiden zijn bij ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS daarentegen géén reden om boetevrij geld van een deposito af te halen.

Bron: Consumentenbond/Volksbank N.V.

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