Spaarders bij Ohra en NN opgelet!

Per 1 januari zijn de banken samengevoegd met 1 vergunning van toezichthouder De Nederlandsche Bank en gelden zij voor het Nederlandse depositogarantiestelsel daardoor ook als 1 bank.

Spaargeld verplaatsen

Spaarders van de betrokken banken hebben hierover onlangs bericht gekregen. Voor consumenten met een gewone, vrij opneembare spaarrekening is de oplossing eenvoudig: zij verplaatsen hun spaargeld bóven een ton gewoon voor de jaarwisseling naar een andere bank, liefst eentje met een goede spaarrente.

Deposito’s zijn lastiger

Het is lastiger voor spaarders die bij beide banken opgeteld meer dan een ton op deposito’s hebben staan. Zij mogen het overschot zonder boete vroegtijdig opnemen, maar worden vooralsnog niet gecompenseerd voor de rente die zij daardoor mislopen. Ook eventuele boetes van de Belastingdienst worden niet gecompenseerd.

Consumentenbond wil compensatie

De Consumentenbond vindt dat spaarders die op deze manier worden gedupeerd door de ‘krachtenbundeling’ van NN en Delta Lloyd wél moeten worden gecompenseerd. De Consumentenbond wijst erop dat de Volksbank spaarders die rente misliepen door het samengaan van alle dochterbanken een jaar terug netjes compenseerde. Dit is inmiddels bij Nationale-Nederlanden aangekaart.

Bron: Nationale-Nederlanden/DNB/Consumentenbond