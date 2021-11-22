Archief Staafmixers

12 maart 2026
Blender of staafmixer: wat is beter?
Met een blender of staafmixer kun je ingrediënten snel fijnmaken. Je maakt er soep, saus, spreads of smoothies mee. Welke geeft het beste resultaat?
Met een blender of staafmixer kun je ingrediënten snel fijnmaken. Je maakt er soep, saus, spreads of smoothies mee. Welke geeft het beste resultaat?
Hoe goed doen staafmixers de meest voorkomende keukenklussen? Hoeveel herrie maken ze? En hoe stevig zijn ze? Bekijk hoe we staafmixers testen.
De staafmixer Blokker BL-11305 gaat erg snel kapot. Dat blijkt uit de test van de Consumentenbond. We raden af deze staafmixer te kopen.
De nieuwe Blend & Go van Braun is een staafmixer en een smoothieblender in 1. Een leuke en handige combinatie.