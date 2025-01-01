AEGQX9-1-ULT

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,35 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 3 snelheden. De stofzuiger weegt 2772 gram. De kruimeldief weegt 1465 gram. Er wordt een mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en geen mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: extra meubelborstel, lang kierenmondstuk en een extra turboborstel . Er zit een lampje voor op het mondstuk.