Bissell2602D Icon Pet

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,6 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 3 snelheden. De stofzuiger weegt 3365 gram. De kruimeldief weegt 1852 gram. Er wordt een mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en geen mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: 2-in-1 kierenmondstuk-meubelborstel, extra kierenmondstuk en een extra meubelborstel. Er zit een lampje voor op het mondstuk.