Bissell2602D Icon Pet

Steelstofzuiger met kruimeldief met een stofbakinhoud van 0,6 liter. Je laadt de steelstofzuiger op door hem in het oplaadstation te zetten. Je kunt hem instellen op 3 snelheden. De stofzuiger weegt 3365 gram. De kruimeldief weegt 1852 gram. Er wordt een mini-turboborstel, een mondstuk voor kieren, een meubelmondstuk en geen mondstuk voor bekleding meegeleverd. Andere mondstukken en accessoires: 2-in-1 kierenmondstuk-meubelborstel, extra kierenmondstuk en een extra meubelborstel. Er zit een lampje voor op het mondstuk.